يعزز قطاع الدفاع في دولة الإمارات من خلال التكنولوجيا المتقدمة والشراكات المحلية وبناء القدرات على المدى الطويل.

أبوظبي – أعلنت مجموعة أدنيك عن مشاركة مجلس التوازن كشريك مُمكِّن لقطاع الدفاع في النسخة الرابعة من مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي ترسخ مكانتها كمنصة رائدة للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وتعد محركًا أساسيًا للنهوض بالتصنيع والتكنولوجيا، توفير ساحة عالمية للابتكار والتعاون والاستثمار.

وقال سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي - الأمين العام لمجلس التوازن: " تجسد مشاركة مجلس التوازن في "اصنع في الإمارات" التزام المجلس المستمر بدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة ومستدامة. يُعد المنتدى منصة رائدة تجمع صناع القرار وأقطاب الصناعة والخبراء، ورواد الأعمال، بما يفتح المجال أمام حوارات بناءة وفرص حقيقية لتطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات.

وأكد سعادته على أهمية تكامل الأدوار الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز السيادة الاقتصادية والأمن الوطني. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تمكين الكفاءات الوطنية، وتحفيز الابتكار، وتطوير منظومة استثمارية تدعم الشركات المحلية، وتمنحها القدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. إلى جانب ذلك، يحرص المجلس على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية بعيدة المدى، وفي مقدمتها رؤية "نحن الإمارات 2031"، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة."

وأضاف سعادته: "يمثل "اصنع في الإمارات" فرصة استراتيجية لتعزيز رؤيتنا المشتركة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ومنصة لتجديد التزامنا تجاه مستقبل صناعي أكثر مرونة واستدامة، يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مشهد الصناعة العالمية ويؤكد مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لصناعة متطورة تستند إلى الابتكار والكفاءة وجودة الإنتاج."

فيما أكد سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، على أهمية هذا التعاون قائلاً: "يُشكل "اصنع في الإمارات" منصة أساسية لرسم ملامح مستقبل قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والاستثمار الصناعي في دولة الإمارات. ويكتسب دور مجلس التوازن كشريك مُمكن للقطاع؛ أهمية محورية في دفع عجلة جهود التوطين وتعزيز الابتكار التكنولوجي ضمن القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، إذ تتكامل خبراتهم العميقة في صناعات الدفاع والأمن مع رؤيتنا المشتركة لتسريع وتيرة الاكتفاء الذاتي الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود."

تقام فعاليات معرض "اصنع في الإمارات" في مركز أدنيك أبوظبي من 19 إلى 22 مايو 2025، باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظيم مجموعة أدنيك وبالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك. ويمتد هذا الحدث على مساحة 50 ألف متر مربع، ويهدف إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة تماشيًا مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الإمارات، وبمشاركة أكثر من 500 شركة عارضة تمثل 12 قطاعًا رئيسيًا، ويعمل كحافز قوي للاستثمار والابتكار وتوسيع نطاق الأسواق.

اضطلع مجلس التوازن، منذ تأسيسه في عام 1992، بدور محوري في دعم الحداثة التكنولوجية والتنويع الاقتصادي وتعزيز قطاعي الدفاع والأمن في دولة الإمارات. وساهم المجلس، عن طريق تسهيل الاستثمارات الاستراتيجية وتنمية قدرات التصنيع المحلية وتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إنشاء أكثر من 90 شركة وكيان استثماري في 11 قطاعًا رئيسيًا، بما يشمل صناعة المعدات الدفاعية.

يستثمر مجلس التوازن خبرته، بصفته شريكًا مُمكنًا للقطاع، في تعزيز مبادرات توطين الصناعة، واستقطاب الاستثمارات، وتسريع وتيرة تبني التقنيات المتطورة والمتقدمة، ضمن المنظومة الصناعية في دولة الإمارات. ويدعم التعاون مع "اصنع في الإمارات" طموح الدولة نحو تبوؤ مكانة ريادية في الاقتصاد العالمي القائم على التنافسية والابتكار، وبما يعزز الاكتفاء الذاتي الصناعي ويعزز الأمن الوطني.

وسيعرض المجلس، في إطار فعاليات "اصنع في الإمارات"، إسهاماته البارزة في قطاعي الدفاع والأمن بدولة الإمارات، إضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتعزيز موقعه المؤثر في رسم ملامح مستقبل التصنيع المتقدم والاستدامة الصناعية.

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