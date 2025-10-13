حمد عبيد المنصوري: جيتكس جلوبال مناسبة لتجديد عزمنا على تحقيق رؤى قيادتها الرشيدة بتجسيد مفهوم "المدينة كخدمة" عبر تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية والتنبؤية، بمشاركة القطاعات كافة، وبمؤازرة من مجتمع نابض بالحياة، يعيش أسلوب حياة رقمي متقدم.

دبي - تنطلق غداً فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة هي الأضخم في تاريخه، حيث يجتمع أكثر من 6,000 عارض من 170 دولة وما يزيد على 1,400 متحدث عالمي من كبار القادة وصناع القرار في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي. ويستمر المعرض من 13 وحتى 17 أكتوبر الجاري، متضمناً العديد من الفعاليات التي تعزز مكانته كأكبر حدث تكنولوجي في العالم ومنصة رئيسية ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يسخّر أحدث التقنيات لخدمة الإنسان.

وتشارك حكومة دبي في المعرض من خلال جناح متكامل تنظمه دبي الرقمية، يضم أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية وشركاء استراتيجيين في مسيرة التحول الرقمي. وتشارك دبي الرقمية ضمن جناح حكومة دبي بباقة من أبرز المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة دبي كـعاصمة رقمية عالمية ونموذجاً رائداً لمدن المستقبل.

يشارك في جناح حكومة دبي كشريك بلاتيني كلٍ من إي آند، دو، إماراتك، والإمارات للمزادات. ويشارك كشريك استراتيجي للعدالة: المجلس القضائي والذي يضم: محاكم دبي، دائرة النيابة العامة، جهاز التفتيش القضائي، مركز فض المنازعات الإيجارية، محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومعهد دبي القضائي. كما تضم قائمة الشركاء الذهبيين كل من مالية دبي، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤسسة مطارات دبي، ديوا الرقمية/ مورو هاب، يو اكس أي/ ايمكود، بالإضافة إلى الشريك الفضي ديل ونيتورك انترناشيونال.

ويشهد جناح حكومة دبي هذا العام إطلاق واستعراض باقة من المبادرات والخدمات الرقمية الذكية، المصممة لتسخير التكنولوجيا في خدمة الإنسان، عبر تجارب حكومية رقمية رائدة تهدف إلى تسهيل حياة الأفراد وتعزيز جودة الحياة.

أشار سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية إلى أهمية هذا الحدث وقال: "جيتكس جلوبال هو الحدث الذي يترقبه العالم كل عام، باعتباره محطة تجمع صناع القرار والخبراء على حوارات التكنولوجيا وبناء المستقبل. وفي ضوء حالة اللايقين التي يشهدها العالم بتغيراته المتسارعة، يشكل جيتكس جلوبال إطلالة متقدمة على المشهد المستقبلي للمدن والأعمال، ومنصة للتواصل العالمي والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على الجميع. لقد أصبح هذا الحدث السنوي أحد العناوين البارزة لريادة دبي وموقعها القيادي في مسيرة التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز جودة حياة الإنسان ودفع مسيرة الاقتصاد الرقمي قدماً نحو آفاق غير مسبوقة. ونحن في دبي الرقمية، وفي حكومة دبي عموماً، نرى في هذه المحطة السنوية مناسبة لتجديد عزمنا على تحقيق الأهداف العليا لدبي، وتجسيد رؤى قيادتها الرشيدة بإقامة المدينة الذكية التي تنطلق من مفهوم "المدينة كخدمة" لتقدم للإنسان منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية والتنبؤية التي يتشارك فيها القطاعان الحكومي والخاص بمؤازرة من مجتمع نابض بالحياة، يعيش أسلوب حياة رقمي متقدم."

وسيركز المعرض هذا العام على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، المدن الذكية، وتقنيات الجيل القادم، إلى جانب تخصيص مساحة واسعة لعرض ابتكارات الشركات الناشئة التي تشكل رافداً رئيسياً لاقتصاد المستقبل.

وبفضل حجم المشاركة القياسي، يؤكد "جيتكس جلوبال 2025" مكانة دبي الريادية كـ وجهة عالمية للابتكار، ومركز يجمع بين العقول والأفكار والمشاريع التي تصوغ المستقبل الرقمي.

