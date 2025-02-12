دبي، الإمارات العربية المتحدة: التقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، خلال مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بصفتها "شريك الاستدامة"، وضمن فعاليات اليوم الأول من القمة، سعادة خليفة المرزوقي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية تنزانيا الاتحادية، حيث ناقش الاجتماع مستجدات مشاريع "سقيا الإمارات" لتنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لنحو مليون شخص في جمهورية تنزانيا الاتحادية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يبلغ عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة سقيا في تنزانيا حالياً أكثر من 400 ألف شخص.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور يوسف الأكرف والمهندس وليد بن سلمان، عضوا مجلس إدارة سقيا الإمارات ومحمد الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة.

استدامة مشاريع الطاقة

وخلال اليوم الأول من القمة، التقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ورئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، معالي قوباد طالباني، نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، حيث ناقش الجانبان تجربة دبي الناجحة في قطاعي النفط والغاز وسبل تعزيز الاستدامة في مشاريع الطاقة وأفضل الممارسات التي تعتمدها دبي لتنويع مصادر الطاقة والخطط الاستراتيجية والمشاريع الرائدة في قطاع الطاقة، إضافة إلى فرص التعاون والاستثمار في إقليم كردستان. وحضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، عضو مجلس إدارة شركة "دراجون أويل"، وعلي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل"، وعدد من المسؤولين.

الذكاء الاصطناعي والابتكار والحوسبة السحابية

كما التقى معاليه، كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إيه بي"، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، وغيرها. وتتم استضافة السحابة العامة لشركة "إس إيه بي" في مركز البيانات الأخضر، أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، والتابع لمركز الحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية". ويعد المركز نموذجاً لدمج الابتكار مع الاستدامة لتوفير بنية تحتية رقمية متطورة عالمية المستوى تلبي احتياجات الأعمال المتزايدة وتقلل من الأثر البيئي. حضر الاجتماع المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية؛ والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الطاقة في "ديوا الرقمية"؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو؛ والدكتور أحمد الكتبي، رئيس أمن المعلومات في الشركة.

كما حضر الاجتماع سيرجيو ماكوتا النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "إس إيه بي"؛ ومروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في الإمارات.

إعادة صياغة مستقبل الطاقة

وضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة (الأربعاء، 12 فبراير 2025)، يلقي معالي سعيد محمد الطاير كلمة رئيسية بعنوان "إعادة صياغة مستقبل الطاقة.. التميز والريادة في الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي".

ويسلط معالي الطاير الضوء على ريادة دبي في الاستفادة من التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، في قطاعي الطاقة والمياه، والعمليات الداخلية للهيئة، والاستدامة، وخدمات المتعاملين. كما سيتحدث معالي الطاير عن آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وأبرز مشاريع تخزين الطاقة التي تنفذها الهيئة بهدف توفير الطاقة النظيفة على مدار الساعة.

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