أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالشراكة مع شركة M42، المجموعة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، وتأتي هذه المشاركة في إطار النسخة الرابعة عشرة لحكومة أبوظبي في المعرض، تحت إشراف دائرة التمكين الحكومي، وبمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وأكاديمية، لتقديم تجربة موحدة لزوّار الجناح.

ويعرض المجلس خلال مشاركته منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بإدارة الرصد والتحليل المرجعي "راصد" التابع لمختبر الفحص المركزي، والتي تقدم حلولًا مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المتقدمة للمخاطر الناشئة، وتعزيز الصحة العامة والسلامة البيئية وأمن المجتمع، وتتيح المنصة قدرات متقدمة للجهات المعنية و صناع القرار للكشف المبكر عن المخاطر الصحية والأمنية والبيئية والتنبؤ بالأنماط الموسمية، والتعامل مع التحديات المختلفة عبر لوحات معلومات تفاعلية وخرائط حرارية ومقارنات عالمية للبيانات، مما يمكّن صُنّاع القرار من الاستجابة الاستباقية وحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وتستعرض حكومة أبوظبي من خلال جناحها الموحد أبرز ابتكاراتها الرقمية، موزعة على عدة مناطق رئيسية: الخدمات وتجربة المتعامل، رؤى البيانات، التكنولوجيا المبتكرة، التكنولوجيا المستدامة، والأمن السيبراني والثقة الرقمية، بما يعكس التقدّم الذي حققته الإمارة في التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقال سعادة المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "نسعد بمشاركتنا في «جيتكس العالمي للتقنية 2025» من خلال منصة "راصد" التي تمثل نموذجاً عملياً لتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات المتقدمة في حماية صحة وسلامة المجتمع، ويعكس هذا المشروع التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدعم توجهات حكومة أبوظبي في بناء منظومة رقمية رائدة تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير حلول مبتكرة قادرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بكفاءة وفاعلية، ونؤكد أن شراكتنا مع M42تعزز من تكامل الجهود المشتركة لبناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة لمجتمعنا"

وقال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للحلول الصحية المتكاملة في مجموعة :M42"نفخر بمشاركتنا في «جيتكس العالمي للتقنية 2025» إلى جانب مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال منصة "راصد" التي تجسد التزامنا بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتقدمة وتمكين الجهات المعنية من اتخاذ قرارات دقيقة واستباقية لحماية المجتمع. وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والرعاية الصحية لبناء منظومة أكثر ذكاءً واستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز أمن وسلامة الأفراد."

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

جهة تابعة لحكومة أبوظبي تأسست بموجب القانون المحلي رقم (3) لعام 2009 بهدف تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة بالإمارة لرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً. يشكل المجلس إطاراً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، ويأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة للإمارة لتعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية وفقاً للمعايير العالمية للجودة والمطابقة.

ينقسم عمل المجلس إلى ستة مجالات رئيسية هي: توحيد وتطوير المواصفات، وبناء قدرات نظام المقاييس، وتعزيز البنية التحتية للفحص، وإطلاق برامج وشهادات المطابقة، والاهتمام بسلامة المستهلكين وضمان التجارة العادلة. تتسع قائمة الشركاء المعنيين للمجلس لتشمل كلاً من المستهلكين، وتجار التجزئة، وتجار الجملة، والمستوردين، وقطاع الصناعة، والجهات التنظيمية وهيئات تقييم المطابقة.

يعمل المجلس على دعم الجهات التنظيمية والحكومية في تطبيق معايير وأنظمة الجودة لضمان التزام المنتجات، والعاملين، والأنظمة بمعايير الجودة ذات الصلة والتي تحددها إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز مستوى سلامة وجودة المنتجات ورفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما يعمل المجلس على غرس مفهوم الجودة لدى المستهلكين وحماية مصالحهم، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة لتصبح أحد أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار والموارد البشرية عالمياً، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها الوطنية في الأسواق العالمية.

شركة M42

تأسست شركة M42 في عام 2023 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتمتلك اليوم أكثر من 480 منشأة في 26 دولة ويعمل بها أكثر من 20,000 موظف.

تضم M42 مجموعة من أبرز مزوّدي خدمات الرعاية الصحية، من بينهم كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، وشركة دايفيروم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي.

إلى جانب ذلك، تدير M42 برنامج الجينوم الإماراتي، وتشغّل بنك أبوظبي الحيوي وخدمات بيانات الصحة في أبوظبي (ADHDS)، وهي شركة عالمية متخصصة في التكنولوجيا الصحية وتشغّل منصة ملفي.

