دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد سوق السيارات المستعملة في الإمارات نشاطًا قويًا في عام 2025، مما يعكس بيئة سوقية واسعة ومرنة تلبي احتياجات كل من المشترين الباحثين عن القيمة والمشترين الباحثين عن السيارات الفاخرة. مع الالتزام الصارم بمعايير الفحص والصيانة المعتمدة في الدولة، أصبحت السيارات المستعملة أكثر موثوقية، مما يعزز ثقة المشترين بمختلف احتياجاتهم وميزانياتهم.

بصفتها إحدى أبرز المنصات في دولة الإمارات لرصد حركة سوق السيارات المستعملة، توفر دوبيزل رؤية شاملة لسلوك البائعين والمشترين عبر أكثر من 100 علامة تجارية للسيارات. وإلى جانب إتاحة الإعلانات، تعكس المنصة ديناميكيات السوق الأوسع من خلال خدمات مكملة تشمل فحص المركبات، وخيارات التمويل، ونماذج بيع منظمة مثل " دوبيزل يارد". وتسهم هذه المؤشرات في إعداد التحليل السنوي للسوق لدى دوبيزل، بما يوفر رؤى قائمة على البيانات تساعد على فهم التوجهات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز مستوى الشفافية في سوق السيارات المستعملة.

كما توفر تقارير دوبيزل السنوية رؤى دقيقة وشاملة حول توجهات سوق السيارات، ما يمكّن المشترين والبائعين من اتخاذ قرارات مدروسة بثقة، استناداً إلى بيانات واضحة تعكس واقع السوق وتطوره.

حافظت مرسيدس-بنز، وبي إم دبليو، ولكزس، ولاند روفر على ريادتها في سوق السيارات الفاخرة المستعملة في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي

كما واصلت تويوتا، ونيسان وفورد تصدّرها كخيارات رائدة في سوق السيارات متوسطة السعر للعام الثالث على التوالي، وذلك بفضل موثوقيتها وقيمتها العالية عند إعادة البيع

في عام 2025، هيمنت مرسيدس-بنز على سوق سيارات السيدان الفاخرة، حيث احتلت فئات S و C و E المراكز الثلاثة الأولى، في حين تصدرت تويوتا كامري، ونيسان ألتيما، وتويوتا كورولا سوق سيارات السيدان متوسطة السعر

و و المراكز الثلاثة الأولى، في حين تصدرت تويوتا كامري، ونيسان ألتيما، وتويوتا كورولا سوق سيارات السيدان متوسطة السعر أما في فئة سيارات الدفع الرباعي، فقد واصلت نيسان باترول، وتويوتا لاند كروزر، ومرسيدس-بنز الفئة G الأكثر رواجًا بين السيارات الفاخرة. بينما برزت تويوتا برادو، وتويوتا RAV 4، وجيتور T 2 في فئة السيارات متوسطة السعر

في سوق السيارات المستعملة في الإمارات، استمر المشترون في تفضيل سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان على أنواع السيارات الأخرى

اتجاهات سوق السيارات الفاخرة المستعملة في 2025

يواصل سوق السيارات الفاخرة المستعملة في الإمارات نموه القوي خلال عام 2025، مع سيطرة واضحة للعلامات الألمانية على اختيارات المشترين. فقد حافظت مرسيدس بنز وبي إم دبليو على الصدارة للعام الخامس على التوالي، بينما واصلت لكزس ولاند روفر وبورش حضورها القوي، ما يعكس استقرار السوق وثقة المشترين.

تصدرت مرسيدس بنز الفئة S قائمة السيارات السيدان الفاخرة المستعملة، بفضل تقنياتها الذكية واشتمالها على أحدث أنظمة السلامة والأمان.

قائمة السيارات السيدان الفاخرة المستعملة، بفضل تقنياتها الذكية واشتمالها على أحدث أنظمة السلامة والأمان. احتلت بي إم دبليو الفئة الخامسة المرتبة الثانية، مستقطبة المشترين بفضل مزجها بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا الحديثة.

حصلت لكزس IS على المركز الثالث.

على المركز الثالث. تصدرت لاند روفر رينج روفر قائمة السيارات الفاخرة المستعملة، مع حضور قوي لطرازات رينج روفر سبورت وديفندر ضمن أفضل 10 سيارات مستعملة.

واصلت بورشه جذب المشترين عبر طرازي 911 كاريرا وكايين.

سجلت كلاً من أودي وإنفينيتي طلباً متزايداً على Q 7 و QX 80.

7 و 80. حافظت شركة جي إم سي على حضور قوي بين مشتري السيارات الفاخرة المستعملة بفضل الإقبال المستمر على طرازي يوكون وسيرا، في حين سجلت كل من فيراري ولامبورغيني نمواً ملحوظاً في الطلب على طرازي بوروسانغ وأورو.

على صعيد الأسعار، تصدرت مرسيدس الفئة S قائمة سيارات السيدان الفاخرة الأكثر طلباً، بأسعار تراوحت بين 318,157 درهم إماراتي و791,024 درهم إماراتي للطرازات من 2021 وحتى 2025. في المرتبة التالية مباشرة، كانت مرسيدس الفئة C، حيث تراوحت الأسعار من 115,755 درهم إماراتي لطرازات 2021 إلى 197,892 درهم إماراتي لطرازات 2025.

شملت القائمة أيضاً طرازات مثل الفئة E، ولكزس IS، وبي إم دبليو الفئات 3 و5 و7، ومرسيدس CLA، ولكزس ES، وبورش باناميرا.

حافظت نيسان باترول على مكانتها كأكثر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستعملة رواجاً في الإمارات، حيث تراوحت متوسط الأسعار بين 167,469 و353,022 درهم إماراتي لموديلات 2021-2025. وجاءت تويوتا لاند كروزر في المرتبة الثانية، بأسعار تراوحت بين 211,434 و289,894 درهم إماراتي.

كما انضمت سيارات مرسيدس بنز الفئة G، ورينج روفر، ورينج روفر سبورت، وديفندر، وبورش كايين، وبي إم دبليو X5، وجيب جراند شيروكي، وكاديلاك إسكاليد إلى قائمة سيارات الدفع الرباعي المستعملة الأكثر طلباً في الإمارات.

اتجاهات سوق السيارات المستعملة متوسطة السعر في 2025

شهد سوق السيارات المستعملة متوسطة السعر في الإمارات خلال عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، مدفوعاً بارتفاع أسعار السيارات الجديدة وتزايد عدد السكان. مع بحث المشترين عن خيارات عملية واقتصادية، حافظت العلامات اليابانية على موقعها المتقدم، فيما جذبت العلامات الصينية شريحة واسعة من المشترين بفضل مواصفاتها التنافسية وخدمات ما بعد البيع.

تصدرت تويوتا القائمة، مع تميز كامري كخيار مفضل يجمع بين الاعتمادية، والراحة، ومستويات الأمان العالية.

جاءت نيسان في المركز الثاني مع الطلب القوي على ألتيما.

حلت فورد ثالثاً بفضل الطلب المتزايد على موستانغ.

حافظت هيونداي على حضورها قوي، حيث تصدرت إلنترا قائمة الطرازات الأكثر طلباً، تلتها سوناتا وتوسان.

عززت كيا موقعها من خلال طرازي سبورتاج وسورينتو.

سجلت شفروليه وهوندا أداءً جيداً بفضل سيلفرادو وأكورد.

برزت ميتسوبيشي في قطاع السيارات متوسطة السعر، مدعومة بشهرة سيارتي أوتلاندر وأتراج، بينما اكتسبت فولكس فاجن وجيب زخماً مع سيارتي جولف ورانجلر.

احتلت تويوتا كامري قائمة أشهر سيارات السيدان المستعملة متوسطة السعر لعام 2025، حيث تراوحت أسعارها بين 62,533 درهم إماراتي لموديلات 2021 و120,456 درهم إماراتي لموديلات 2025. في الوقت نفسه، حظيت نيسان ألتيما على بطلب متزايد، حيث تراوحت أسعارها بين 45,663 درهم إماراتي لموديلات 2021 و97,998 درهم إماراتي لموديلات 2025.

كما حظيت سيارات تويوتا كورولا، وهوندا أكورد، وهوندا سيفيك، ودودج تشارجر، وهيونداي إلنترا، ونيسان صني، وهيونداي سوناتا، وتويوتا ياريس باهتمام كبير في فئة سيارات السيدان متوسطة السعر.

حافظت تويوتا برادو على مكانتها كأكثر سيارات الدفع الرباعي المستعملة متوسطة السعر رواجاً في الإمارات العربية المتحدة، حيث تراوحت أسعار طرازات 2021-2025 بين 140,191 و224,006 درهم إماراتي. وجاءت تويوتا RAV4 في المرتبة الثانية كأكثر الطرازات طلباً، فقد تراوحت أسعار موديلات 2021 – 2025 بين 76,203 و118,318 درهم إماراتي.

تشمل قائمة أشهر سيارات الدفع الرباعي المستعملة متوسطة السعر في عام 2025 سيارات جيتور T2، وجيب رانجلر، وكيا سبورتاج، ونيسان إكس-تريل، وفورد إكسبلورر، ونيسان باثفايندر، وتويوتا فورتشنر، وهيونداي توسان.

في تعليقه على نمو السوق خلال عام 2025، قال شريف مجدي، مدير قسم المبيعات في دوبيزل للسيارات: "يبدو سوق السيارات في دولة الإمارات خلال عام 2025 أكثر نضجاً ووعياً من أي وقت مضى، إذ أصبح المشترون أكثر اطلاعاً ويقومون بالبحث والدراسة المسبقة قبل اتخاذ القرار، ما يمكنهم من اختيار ما يناسب احتياجاتهم الفعلية، سواء كانت سيارة عملية للاستخدام اليومي، أو سيارة دفع رباعي مزودة بأحدث التقنيات، أو مركبة كهربائية. وبالنظر إلى بياناتنا، لم يعد توجه واحد يهيمن على السوق، بل يتوزع الطلب على فئات متعددة، في انعكاس لقرارات شراء أكثر شخصية وعملية."

هذا وأكمل مجدي قائلاً: "ولا تزال السيارات المستعملة تستقطب شريحة واسعة من المشترين، لا سيما في ظل استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة. كما تحافظ سيارات الدفع الرباعي على مكانتها، فيما أصبحت التقنيات عاملاً أكثر تأثيراً في قرار الشراء، إلى جانب تنامي الإقبال على السيارات الكهربائية مع تحسن البنية التحتية لمحطات الشحن. ومن جانبنا في دوبيزل، نركز اهتمامنا على جعل تجربة البيع والشراء أكثر وضوحاً وسلاسة، لتمكين البائعين والمشترين من اتخاذ قرارات أكثر ثقة."

نبذة عن "مجموعة دوبيزل":

تُعد مجموعة دوبيزل المنصة الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واسمًا معروفًا على نطاق واسع في دولة الإمارات. ومن خلال منصاتها الرائدة دوبيزل وبيوت، تربط المجموعة بين الملايين من المشترين والبائعين في مجالات العقارات والسيارات والإعلانات العامة.

تحظى المجموعة بمكانة ريادية في السوق الإماراتي الذي يشكل الجزء الأكبر من إيراداتها، كما تدير أعمالًا عالية النمو في كل من السعودية ومصر وعدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بقوة علاماتها التجارية، وعلاقاتها المتينة مع العملاء، ومستويات التفاعل العالية من المستخدمين.

ملاحظة: يستند هذا التحليل إلى بيانات مستخلصة من إعلانات دوبيزل، وقد لا يعكس بالضرورة الحجم الفعلي أو التفاصيل الدقيقة لمعاملات بيع السيارات في دولة الإمارات. كما يتم قياس مدى شهرة كل سيارة بناءً على عدد الزيارات المسجّلة لإعلاناتها على المنصة.

