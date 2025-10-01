حمد عبيد المنصوري:

جيتكس جلوبال 2025 يجدد التأكيد على مكانة دبي كعاصمة للفعاليات التي تصوغ الحاضر وتصنع المستقبل، ومدينة يتحدث فيها الجميع بلغة الفكر والابتكار والإبداع.

دبي - أعلنت دبي الرقمية عن جاهزيتها لمشاركة حكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2025 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من أبرز الجهات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال الجناح المتكامل لحكومة دبي والذي سيضم أحدث المشاريع والخدمات والمبادرات في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إذ يعد هذا الحدث العالمي فرصة سنوية لتعزيز مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية.

ويضم "جناح حكومة دبي" تحت مظلته 50 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، بما يشمل أبرز الشركاء في مجال التحول الرقمي. كما يتضمن منطقة مخصصة للفعاليات والأنشطة الإعلامية، واستضافة الشركاء وتوقيع الاتفاقيات لكافة الجهات المشاركة ضمن الجناح. وسيتم خلال الحدث الإعلان عن مبادرات ومشاريع ومنتجات رقمية متقدمة ورائدة، إضافة إلى العديد اللقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجهات دولية لبحث فرص التعاون والشراكة في المراحل القادمة من مسيرة الرقمنة وتسخير التقنيات لتعزيز جودة الحياة الرقمية.

ومن خلال هذه المشاركة، تسلط دبي الرقمية وشركائها الضوء على التقدم التقني الكبير الذي وصلت إليه إمارة دبي وتستعرض أحدث مبادراتها التي تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي يُحتذى به في تقديم خدمات حكومية رقمية سهلة وذكية، تسهم في تسهيل حياة الناس وتعزيز جودة الحياة وجعل تجربة العيش في دبي أكثر تميزاً وابتكاراً. ومن المتوقع أن تشهد دورة هذا العام من جيتكس جلوبال توقيع دبي الرقمية مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية الرائدة التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وترسيخ الدور الحيوي لدبي الرقمية في دعم نمو الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي.

وتشمل قائمة الجهات المشاركة في جناح حكومة دبي في جيتكس، بالإضافة إلى دبي الرقمية والمؤسسات التابعة لها والتي تضم مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء ومؤسسة حكومة دبي الرقمية كلاً من هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، هيئة الصحة بدبي، دبي للثقافة، هيئة المعرفة والتنمية، هيئة دبي للطيران المدني، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جمارك دبي، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مؤسسة دبي للمستقبل، مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، دبي الصحية، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، سلطة مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي المالي العالمي، غرف دبي، دبي التجارية، سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، سوق دبي المالي، مركز محمد بن راشد للفضاء، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مجلس دبي الرياضي، دبي الإنسانية، إدارة أمن المواصلات، مكتبة محمد بن راشد، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المدرسة الرقمية، جامعة حمدان بن محمد الذكية كما يشارك في جناح حكومة دبي كشريك بلاتيني كلٍ من إي آند، دو، إماراتك، والإمارات للمزادات. ويشارك كشريك استراتيجي للعدالة المجلس القضائي والذي يضم: محاكم دبي، دائرة النيابة العامة، جهاز التفتيش القضائي، مركز فض المنازعات الإيجارية، محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومعهد دبي القضائي. كما تضم قائمة الشركاء الذهبيين كل من مالية دبي، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤسسة مطارات دبي، ديوا الرقمية/ مورو هاب، يو اكس أي/ ايمكود، بالإضافة إلى الشريك الفضي ديل ونيتورك انترناشيونال.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أهمية هذا الحدث العالمي باعتباره أكبر حدث تقني يواكب المستجدات التقنية والرقمية على مستوى المنطقة والعالم، وقال: "يأتي انعقاد معرض جيتكس جلوبال هذا العام في وقت يشهد فيه العالم نقلات سريعة وتغيرات جذرية في مفاهيم الإدارة وأساليب توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان. وفي خضم هذه المتغيرات، ما زال الذكاء الاصطناعي يمثل العنوان الأبرز لدى صناع القرار والمختصين في مختلف القطاعات، إلى جانب تقنيات مثل الحوسبة الكمية وثورة البيانات والعوالم الافتراضية والمدن الذكية. وبينما تزداد حالة عدم الوضوح الكامل لما يحمله المستقبل من تحولات، فإن جيتكس يمثل إطلالة فريدة على المشهد العام بحاضره ومستقبله، ومناسبة مهمة لتبادل الحوارات واللقاءات والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال. كما يجدد هذا الحدث التأكيد على مكانة دبي كعاصمة للفعاليات التي تصوغ الحاضر وتصنع المستقبل، ومدينة يتحدث فيها الجميع بلغة الفكر والابتكار والإبداع."

وأضاف سعادته: "أنا على أتم ثقة بأن فريق جناح حكومة دبي في جيتكس جلوبال 2025 سيقدم لزوارها تجربة نوعية وإطلالة معرفية تطبيقية واطلاع واسع على المستقبل الرقمي."

ويعد جيتكس أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم حيث يجمع تحت مظلته كبريات شركات التكنولوجيا العالمية والحكومات والشركات الناشئة والمستثمرين وقادة وخبراء القطاع ويضم أكثر من 40 قاعة عرض.Top of FormBottom of Form وتشهد دورة هذا العام محاور رئيسية للعرض والمؤتمرات أهمها الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، الصحة الرقمية، الأمن السيبراني والحوسبة الكمية.

