دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن نشر خطة العمل للعامين 2025-2026: النهوض بالتميز التنظيمي والابتكار في مركز دبي المالي العالمي.

وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية “D33” ودبي الرقمية، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي للعام 2030، تُوضح الخطة رؤية السلطة في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز دولي رائد للخدمات المالية، وتُحدد الأولويات الرئيسية للارتقاء والنهوض بالتميز التنظيمي وتحفيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

تُركز خطة العمل على أربعة مواضيع استراتيجية رئيسية:

الإنجاز – ضمان استمرار إطارنا التنظيمي في العمل بشكل فعال وبصورة تستجيب للاحتياجات المتطورة للقطاع المالي.

المشاركة – توطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة واعتماد نهج تعاوني عبر القطاع المالي.

الابتكار – احتضان التطور التكنولوجي لتعزيز العمليات والحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي في طليعة المشهد المالي العالمي.

الاستدامة – دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية طويلة الأمد.

وبهذا الصدد، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: "تأتي خطة عملنا للعامين 2025-2026 تشديداً على تفان السلطة الاستبقاء على تطبيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات. ونهدف من خلال تعزيز أُطرِنا التنظيمية وتبني التحول الرقمي إلى دعم تطور مركز دبي المالي العالمي والاسهام نحو ازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. خطة العمل هذه هي شهادة على نهجنا الاستشرافي بينما نمضي قدماً على درب المشهد المالي المتطور."

تشمل الأولويات الرئيسية لخطة العمل للعامين 2025-2026 ما يلي:

تعزيز التنظيم القائم على تقييم المخاطر: تُسلط خطة العمل الضوء على تعزيز النهج التنظيمي للسلطة القائم على تقييم المخاطر، تمكين الابتكار، ترسيخ التوافق مع المعايير التنظيمية الدولية، المشاركة النشطة مع في جهات وضع المعايير التنظيمية الدولية، التواصل مع الجهات الخاضعة للتنظيم، والعمل بشكل وثيق مع السلطات في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الابتكار والتكنولوجيا في الصدارة: في عصر التغير التكنولوجي السريع، سنواصل تحديث إطارنا التنظيمي لتوفير الوضوح في المجالات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية مع الحفاظ على نزاهة السوق. تعكس المبادرات المختلفة مثل رخصة اختبار الابتكار والتحسينات على البيئات التنظيمية التجريبية التزام السلطة الثابت بدعم الابتكار.

في عصر التغير التكنولوجي السريع، سنواصل تحديث إطارنا التنظيمي لتوفير الوضوح في المجالات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية مع الحفاظ على نزاهة السوق. تعكس المبادرات المختلفة مثل رخصة اختبار الابتكار والتحسينات على البيئات التنظيمية التجريبية التزام السلطة الثابت بدعم الابتكار. مكافحة الجرائم المالية وتعزيز المرونة والصمود السيبراني: تبقى عملية مكافحة الجرائم المالية في صدارة أولويات السلطة. ترسم خطة العمل المسار المستمر والمتواصل في التعاون مع الجهات الاتحادية لتطبيق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي وتعزيز التدابير المتخذة للوقاية من الجرائم المالية. وستصُب السلطة كذلك اهتمامها على تطوير المرونة والصمود السيبراني في مركز دبي المالي العالمي، مع وجود خطط لتوسيع منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية على النطاق الدولي للإسهام بتعزيز التعاون والحماية في المجال السيبراني على المستوى العالمي.

استثمار المواهب وتعزيز بيئة العمل: تواصل السلطة التزامها ببناء مؤسسة تتحلى بالمرونة اللازمة، وسنواصل العمل على الاستثمار في موظفينا وبيئة العمل لدينا من خلال طرح المبادرات لاستقطاب وتطوير المواهب، مع التركيز بشكل خاص على تنمية قدرات مواطني الدولة. يعمل هذا الأمر على ضمان استعداد القوى العاملة في السلطة للمستقبل وتمكينها بالمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات الغد.

وفيما يختص بهذا الأمر، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "نُشدد على التزامنا بضمان ازدهار مركز دبي المالي العالمي كمركز دولي للخدمات المالية. تركز خطة عملنا على أهمية التحلي بالمرونة، وتكثيف التعاون، واتخاذ إجراءات تنفيذ متناسبة، وتطبيق عملية مبسطة وشفافة للترخيص، والتميز التنظيمي، والتي تعد جميعها خطوات محورية للتقدم في المشهد المالي العالمي المتطور باستمرار."

سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم مزاولتها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية متخصصة أنشئت لهذا الغرض في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تُنظم سلطة دبي للخدمات المالية وتُشرف على شركات الخدمات المالية والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويشمل ذلك مديري الأصول، البنوك، خدمات الحفظ والوصاية، متداولي عقود السلع الآجلة، مدراء الصناديق، أعمال التأمين وإعادة التأمين، ومتداولي الأوراق المالية، وشركات التكنولوجيا المالية. السلطة تُمارس الرقابة على البورصات ومنصات التداول فيما يتعلق بسلوكيات مزاولة العمل والأغراض التحوطية، بما يشمل الإشراف على بورصة الأوراق المالية الدولية (ناسداك دبي) وبورصة لتداول مشتقات السلع العالمية (بورصة الخليج للسلع). كما تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها داخل مركز دبي المالي العالمي.

تم تعيين السيد/فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية في شهر يونيو من عام 2021. قبل ذلك، شغل السيد/فاضل منذ عام 2017 العديد من المناصب العليا في بنك أبوظبي الأول، وفي عام 2021 تولى مهام نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة. قبل الانضمام إلى بنك أبوظبي الأول، شغل السيد/فاضل منصب الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وهي مجموعة عالمية بأصول تبلغ قيمتها 35 مليار دولار أمريكي عبر 21 بلداً ومصالح في 13 قطاع إقتصادي، حيث قام بقيادة عملية إعادة الهيكلة المالية لمجموعات الاستثمار في دبي القابضة، وقيادة نموذج الأعمال الجديد لها بصفتها مستثمراً استراتيجياً. بدأ السيد/فاضل مسيرته المهنية في سيتي بنك عام 1989، وغادر البنك بصفة رئيس التوزيع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبل الانضمام لدبي القابضة عام 2004. السيد/فاضل هو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة إمكان ووترفرونت في المغرب، ونائب رئيس مجلس إدارة ويو بنك ش.م.ع. (Wio Bank)، وعضو في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر.

تم تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية عام 2022، حيث كان قد شغل سابقاً هذا المنصب خلال الأعوام من 2012 لغاية 2018. السيد/جونستون، الذي هو في الأصل محامٍ، شغل العديد من المناصب العليا ضمن قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لدى احدى شركات الوصاية الكبرى في أستراليا. في عام 1999، انتقل السيد/جونستون إلى مجال التنظيم وانضم إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنصب المدير التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية، وقضى عدة فترات كمفوض بالإنابة. وخلال عام 2005، تولى منصب المستشار الخاص لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. السيد/جونستون هو حالياً نائب رئيس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وعضو في مجلس إدارة المنظمة.

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