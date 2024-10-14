دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، الجناح الإيطالي بزيارة رسمية خلال افتتاح فعاليات إكسباند نورث ستار 2024، أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة. وتعود إيطاليا للمشاركة مجددًا في هذا المعرض البارز، الذي يجمع رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة الحائزة على جوائز على هامش معرض جيتكس العالمي للتقنية، أضخم معرض للتكنولوجيا في العالم. وتشهد إيطاليا نمواً ملحوظاً في عدد الشركات الناشئة، حيث تم تسجيل أكثر من 13,300 شركة بحلول نهاية العام الماضي، يعمل العديد منها في مجالات الابتكار والحلول التكنولوجية.

وسيتم استضافة 24 شركة متميزة وطموحة مكرسة للابتكار والتميز في الجناح الإيطالي في القاعة (8) من اليوم وحتى 16 أكتوبر في دبي هاربر، وبدعم من وكالة التجارة الإيطالية، حيث تعكس مشاركتهم التزام إيطاليا بتعزيز الشراكات العالمية ودفع التعاون المستقبلي مع دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط على نطاق أوسع.

كجزءٍ من التزام إيطاليا نحو الاستدامة عبر مبادرة "إيطاليا المستدامة"، يعد دعم المبتكرين في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة عنصراً أساسياً في تحول البلاد لتصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة عبر مختلف القطاعات. تركز خطة التعافي والمرونة الوطنية في إيطاليا على ركيزتين أساسيتين هما التحول الأخضر والتحول الرقمي. وقد تم تخصيص أكثر من 18 مليار يورو لتعزيز البحث والتطوير والابتكار والاستثمارات والشركات الناشئة. ولتسهيل هذه التحولات، تم تخصيص 62 مليار يورو إضافية لبرامج التنقل الذكي والبنية التحتية.

ونتيجة لذلك، شهدت إيطاليا زيادة في عدد الشركات الناشئة المبتكرة في العام 2023، حيث تعمل 77.3% من هذه الشركات مجموعة في مجالاتٍ مثل إنتاج البرمجيات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير، تلتها 14.5% تعمل في قطاع التصنيع و3% في مجال التجارة.

وقال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: "يؤكد التزام إيطاليا بتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار على الوفاء بتعهداتها بدعم دبي، حيث تحولت بسرعة لتصبح مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات المتقدمة."

وأضاف سولداني: "تجسد كل شركة إيطالية من الشركات الأربع والعشرين روح التعاون والنمو، ودفع التقدم في مجالاتها التي تتخصص فيها. وتعكس المجموعة المتنوعة من الشركات الإيطالية المبتكرة التي تشارك هذا الأسبوع التراث الغني للبلاد في الحرفية والإبداع والتقدم التكنولوجي."

انضم مدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في دبي، فاليريو سولداني، إلى قادة عالميين بارزين خلال جلستين حواريتين مميزتين أقيمتا في "إكسباند نورث ستار" يوم الأحد 13 أكتوبر 2024، الساعة 3:30 مساءً. وشارك سولداني في محاضرة بعنوان "متصلون من أجل النجاح: قوة التعاون عبر الحدود في أوروبا"، التي أُقيمت في القاعة 3، Spotlight Stage. وقد تناولت هذه الجلسة، التي أدارها ديفيد روان، رئيس التحرير المؤسس لمجلة WIRED UK، الدور الحاسم للشراكات عبر الحدود في دفع نمو الأعمال في جميع أنحاء أوروبا.

يجمع معرض إكسباند نورث ستار أبرز اللاعبين المؤثرين في نظام الشركات الناشئة العالمي، ويوفر الجناح الإيطالي مجموعةً مختارة من الشركات الناشئة الإيطالية الطموحة الفرصة لإبراز منتجاتهم، والعثور على مستثمرين، وزيادة وجودهم في الأسواق الدولية.

نبذة عن وكالة التجارة الإيطالية ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، وجمعياتها، وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم. لمزيد من المعلومات

https://www.ice.it/en/markets/united-arab-emirates

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