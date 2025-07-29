دبي، الإمارات العربية المتحدة: توجت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "أفضل صفقة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2024" التي تقدمها مجلة "بروجكت فاينانس انترناشونال" المتخصصة في متابعة وتحليل المشاريع والبيانات المالية والصفقات للمشاريع على مستوى العالم. وحصدت الهيئة الجائزة عن مشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون يومياً، الذي يعد من أكبر المشاريع في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3 مليارات و377 مليون درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يؤدي مشروع محطة تحلية مياه البحر في حصيان دوراً جوهرياً في تحقيق خطة دبي الطموحة لإنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030، ودعم أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050. ويأتي المشروع في إطار التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة باستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، وزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي لتصل إلى 735 مليون جالون يومياً."

وأضاف معالي الطاير: "يسهم تنفيذ المشروع بنظام المنتج المستقل للمياه في تعزيز تنافسية دبي والحصول على أقل الأسعار عالمياً، فقد حققت الهيئة عن المشروع الذي تنفذه بالتعاون مع شركة أكوا باور السعودية، أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة."

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