سعادة سعود سالم المزروعي: نسعى لجذب الاستثمارات النوعية ودعم استدامة الأمن الغذائي.

الشارقة : سجلت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مشاركة ناجحة في فعاليات معرض "سيال باريس 2024"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية مؤخراً، واستقطب الحدث الذي يعد منصة عالمية رائدة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، آلاف العارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت مشاركة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في هذا الحدث التجاري الضخم، وضمن وفد غرفة تجارة وصناعة الشارقة والجناح الخاص بها، بهدف تعزيز جهودها الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وجذب المزيد من الشركات العاملة في قطاع الأغذية إلى الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع الصناعات الغذائية.

منصة لعرض المزايا

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي أن معرض "سيال باريس 2024" شكل منصةً مثاليةً لعرض المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي وبنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وما تقدمه من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في مختلف الصناعات ومنها الصناعات الغذائية، مما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع، ولا سيما في ظل التزام دولة الإمارات بتطوير قطاع الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار، وهو ما تعكسه مؤشرات النمو في تجارة المواد الغذائية في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، التي حققت نموا بنسبة 20%، في دلالة على زيادة الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية.

مساهمة في تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف سعادة المزروعي إن مشاركة الهيئة في المعرض تدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتبرز دور المنطقة الحرة بمطار الشارقة في تحقيق هذه الأهداف من خلال العمل على جذب المزيد من الشركات المتخصصة بمختلف مجالات صناعة الأغذية، التي تتخذ من الشارقة مقرًا لها بفضل ما توفره الهيئة من بيئة استثمارية محفّزة تساعد مختلف الشركات على النمو والازدهار، عبر تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة، كالخدمات اللوجستية والمساحات الملائمة للتصنيع وتخزين البضائع، فضلًا عن استدامة جهود الهيئة للحفاظ على مستوى تنافسي يمتاز بجودة عالية من حيث الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات صناعة الأغذية وفقًا لأعلى المعايير بما يوفر احتياجات المستثمرين ويعزز من حضورها في السوق العالمية.

فرص هائلة للنمو

وحرصت الهيئة خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على الفرص الهائلة للنمو والتوسع التي توفرها بشكل عام، مما يجعلها وجهة مثالية للشركات الباحثة عن بيئة استثمارية مثلى، مستعرضة خططها الاستراتيجية لتطوير مناطق صناعية متخصصة، تلبي متطلبات المستثمرين في سلسلة التوريد الغذائي.

ويعد معرض “سيال باريس” 2024، أكبر وأهم معرض للصناعات الغذائية في العالم، وشهد المعرض، حضورًا عالميًا واسعًا بمناسبة مرور 60 عامًا على انطلاقه، حيث يُعد منصة رئيسية لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات في قطاع الأغذية.

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