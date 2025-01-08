أكد هندي عبيد المطروشي، أمين عام مركز عجمان للتحكيم ـ مدير إدارة الشؤون القانونية بالندب في غرفة عجمان، حرص الغرفة على تعزيز خدماتها القانونية لمجتمع الأعمال، من خلال تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تسهم في رفع الوعي القانوني، وتلبية تطلعات منشآت القطاع الخاص عبر توفير حلول قانونية فعالة تواكب احتياجات الاعضاء.

وأوضح أن خدمة الوساطة التجارية استقبلت 59 قضية خلال العام 2024، تم اتخاذ إجراء في 91% منها، مما يعكس فاعلية الحلول المقدمة لتسوية النزاعات، كما أنجزت إدارة الشؤون القانونية 106 طلبات ضمن خدمة العقود والتشريعات، وأفاد أن عدد قضايا التحكيم التجاري بلغ عددها 14 قضية تم اتخاذ إجراء في أكثر من 60% منها.

وأضاف هندي المطروشي، أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال من خلال تنظيم سلسلة من الندوات القانونية المتخصصة بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والمعنية بالشأن القانوني، بحيث نظمت الغرفة خلال العام 2024 "ندوة ضريبة الشركات، ندوة ضريبة القيمة المضافة، ندوة تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية".

موضحاً أن الندوات القانونية تساهم بشكل مباشر في تعزيز وعي وإلمام منشآت القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات وتحديثاتها، الأمر الذي يساهم في تحسين الامتثال وتقليل المخاطر القانونية، إلى جانب ما توفره الندوات من منصة للنقاش وتبادل الخبرات واستعراض الممارسات الناجحة.

وأكد أن غرفة عجمان حريصة على اعتماد أفضل الآليات والوسائل في مجال فض النزاعات، والارتقاء بمستوى مركز عجمان للتحكيم لتوفير منصة مستدامة لتسوية المنازعات وخدمة مجتمع الاعمال عبر تقليل الوقت والتكلفة لضمان استدامة أعمال الأعضاء.

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