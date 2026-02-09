احتفت جامعة عجمان بإنجازات نخبة من أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، وطلبتها المتفوقين، وخريجيها، إلى جانب شركائها الاستراتيجيين وجهات التوظيف، وذلك خلال حفل تكريم المتميزين للعام الأكاديمي 2024–2025، الذي أُقيم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض.

وجسّد الحفل مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية غير ربحية تضع جودة التعليم، والبحث العلمي، وبناء الشراكات الفاعلة في صميم رسالتها، وتسعى إلى تحويل المعرفة إلى أثر ملموس ينعكس على الطلبة والمجتمع وسوق العمل.

وشكّل التميّز البحثي أحد أبرز محاور الحفل، حيث كرّمت الجامعة 27 عضوًا من هيئتها التدريسية والبحثية بعد إدراج أسمائهم ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2025 الصادرة عن جامعة ستانفورد، في تأكيد على الحضور المتنامي لجامعة عجمان في المشهد البحثي العالمي، وإسهامها في إنتاج المعرفة عبر مجالات الهندسة، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، وإدارة الأعمال، والعلوم الإنسانية، والمراكز البحثية متعددة التخصصات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: "يعكس حفل تكريم المتميزين قناعتنا بأن التميّز المؤسسي هو ثمرة عمل جماعي واستثمار مستدام في الإنسان والفكر والتعاون. وبصفتها جامعة غير ربحية، توجّه جامعة عجمان مواردها نحو الارتقاء بجودة التعليم، ودعم البحث العلمي، وتمكين الطلبة، بما يعزّز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أثر مستدام".

كما شمل الحفل تكريم التميّز في مجالات التدريس، والبحث العلمي، والخدمة الأكاديمية، والتعاون الدولي، إلى جانب تكريم الكفاءات الإدارية والفنية، تأكيدًا على تكامل الأدوار التي تسهم في جودة الأداء المؤسسي وتعزيز تجربة الطلبة.

وعلى صعيد التوظيف والجاهزية المهنية، كرّمت الجامعة غرفة عجمان كأفضل جهة توظيف في القطاع الحكومي، ومجموعة السعودي الألماني الصحية كأفضل جهة توظيف في القطاع الخاص، تقديرًا لدورهما في دعم فرص التوظيف وبناء جسور فاعلة بين التعليم وسوق العمل.

وفي إطار الشراكات الاستراتيجية، منحت الجامعة جائزتي أفضل شريك استراتيجي من الشركات لكل من أمازون ويب سيرفيسز (AWS)وبنك دبي الإسلامي، فيما نال جائزة أفضل شريك استراتيجي فردي كل من سعادة عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه، والسيد فتحي عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، تقديرًا لإسهاماتهما في دعم المبادرات الأكاديمية والمهنية.

كما كرّمت الجامعة سعادة سلطان راشد الظاهري بمنحه جائزة التأثير المجتمعي، تقديرًا لإسهاماته في خدمة المجتمع ودعمه للمبادرات ذات الأثر المجتمعي.

وشهد الحفل أيضًا تكريم مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وخريج دفعة 2007، بمنحه جائزة تميّز الخريجين في التواصل والمشاركة، تقديرًا لدوره في تعزيز علاقة الخريجين بالجامعة ودعم مسيرتها.

واختُتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين من مرحلة البكالوريوس في مختلف الكليات والبرامج، حيث مُنحوا ميداليات تقديرًا لأدائهم الأكاديمي المتميز، وما أظهروه من التزام واجتهاد وإبداع.

ويؤكد هذا الحفل التزام جامعة عجمان، كمؤسسة تعليمية غير ربحية، بمواصلة الاستثمار في طلبتها وكوادرها وشراكاتها، وترسيخ بيئة جامعية داعمة للتميّز والابتكار، تسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على الإسهام الإيجابي في مجتمعاتهم.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسّست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مؤسسة غير ربحية تضع التميّز الأكاديمي، والانفتاح العالمي، وخدمة المجتمع في صميم رؤيتها، وتواصل بناء بيئة تعليمية شاملة ومتنوّعة تُعزّز الابتكار.

وفي عام 2024، حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الكامل من هيئة الاعتماد الأمريكية WSCUC، لتكون أول جامعة خاصة وغير ربحية في دولة الإمارات والمنطقة العربية تنال هذا الاعتراف الرفيع. ووفق تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، حققت الجامعة المرتبة 440 عالمياً والمرتبة 12 في المنطقة العربية والسادسة على مستوى دولة الإمارات، كما حلّت في المرتبة 241 عالمياً والثالثة محلياً في مؤشر السمعة لدى جهات التوظيف. وتواصل الجامعة تصدّرها للمؤسسات التعليمية في الدولة من حيث نسبة الطلبة الدوليين، محتلةً المرتبة الأولى في دولة الإمارات والرابعة عالمياً في هذا المؤشر.

وتفخر الجامعة بشبكة خريجيها التي تضمّ أكثر من 45,000 خريج وخريجة حول العالم، وتواصل التزامها بإعداد كفاءات مؤهلة، ومتمكّنة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعاتها وللعالم. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.ajman.ac.ae

