أكثر من 642 مليار ريال إجمالي استثمارات الصندوق في القطاعات ذات الأولوية منذ 2021.

الرياض: نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداءً قوياً واستمراراً في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.

وأظهر التقرير ارتفاعاً في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 ترليون ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريباً) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017. وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%.

وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.

وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.

وأوضح ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، يرصد التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته باعتباره أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث سجّلت الأصول المُدارة نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 ترليون ريال. كما شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة".

من جانبها أوضحت مرام الجهني، كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: "واصل الصندوق خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محلياً ودولياً، ومتابعاً لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة. حيث أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار."

وأضافت الجهني: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءاً حيوياً من عملياته، وتُُوّّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعاً رقمياً، وإطلاق 15 تطبيقاً جديداً، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والاستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة".

بناء المكانة الدولية والشراكات العالمية

واصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم.

وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تساهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

مصادر تمويل متنوعة

واصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليار دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليار دولار).

ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديراً دولياً، حيث رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أفضل الممارسات العالمية للحوكمة

وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازاً مميزاً في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققاً نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%. كما حّل في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025.

مكانة عالمية متقدمة للعلامة التجارية

وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، حيث بلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليار ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.

منجزات الصندوق خلال 2024

الربع الأول 2024:

أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "آلات"، وهي شركة مملوكة للصندوق تركّّز على قطاعات التقنية المتقدمة مثل قطاعات أشباه الموصلات، والأجهزة الذكية والأتمتة الصناعية .

أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار عن إطلاق الإستاد الرئيسي الجديد بمدينة القدية، الذي سيحمل اسم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-.

أطلق الصندوق شراكة E360 مع بطولات "فورمولا إي" و"إكستريم إي" و"1 إي" لتعزيز نمو رياضة المحركات الكهربائية على مستوى العالم، وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام.

الربع الثاني 2024:

أطلق الصندوق "مجموعة نيو للفضاء" NSG تمكين قطاع صناعات الفضاء والصناعات الجيومكانية في المملكة، مع التركيز على خدمات الأقمار الصناعية ورصد الأرض وإنترنت الأشياء.

أطلق الصندوق "مجموعة نيو للفضاء" NSG تمكين قطاع صناعات الفضاء والصناعات الجيومكانية في المملكة، مع التركيز على خدمات الأقمار الصناعية ورصد الأرض وإنترنت الأشياء.

أعلن مجلس إدارة نيوم عن إطلاق مشروع "مقنا" السياحي الرائد على ساحل خليج العقبة، الذي يمثّّل إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السياحية الرائدة والمستدامة في نيوم .

كشفت شركة تطوير المربع الجديد عن تصميم "ملعب المربع الجديد"، بطاقة استيعابية تزيد على 45 ألف مقعد في قلب مدينة الرياض .

وقّّع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع شركة بلاك روك لتأسيس منصة إدارة استثمارات متعددة الأصول في مدينة الرياض لتعزز من تطور السوق المالية في المملكة .

وقّّع الصندوق وشركة الاتصالات السعودية (مجموعة stc ) اتفاقيات نهائية لتشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة.

الربع الثالث 2024:

أطلق الصندوق الشركة الوطنية للترفيه التفاعلي (قصص) لتطوير تجارب تفاعلية، تعتمد تكنولوجيا متقدمة لسرد قصص مستوحاة من ثقافة وتاريخ المملكة والتراث الإسلامي.

وقّّع الصندوق ست مذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 187.5 مليار ريال مع مؤسسات مالية صينية رائدة على هامش مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين.

أعلنت شركة طيران الرياض عن اتفاقية طلب شراء 60 طائرة من طراز إيرباص A321neo في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار .

في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أطلق الصندوق ثلاثة مشاريع مشتركة جديدة تهدف إلى توطين تصنيع وتجميع مكونات الطاقة المتجددة بالشراكة مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة.

الربع الرابع 2024:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام بيع 100 مليون سهم في شركة الاتصالات السعودية (مجموعة stc ).

أطلق الصندوق شركة إدارة الفنادق " أديرا" بهدف تطوير علامات سعودية متميزة في قطاع الضيافة، تغطّّي مجموعة واسعة من الفنادق من المتوسطة إلى الفاخرة، لتلبية احتياجات الزوّّار بمختلف شرائحهم، وتعزيز تجربة الضيافة في كافة مناطق المملكة.

أديرا” بهدف تطوير علامات سعودية متميزة في قطاع الضيافة، تغطّّي مجموعة واسعة من الفنادق من المتوسطة إلى الفاخرة، لتلبية احتياجات الزوّّار بمختلف شرائحهم، وتعزيز تجربة الضيافة في كافة مناطق المملكة. استحوذ الصندوق على حصة تبلغ 15 % في شركة “أف جي بي توبكو”، المالكة لمطار هيثرو، أحد أكثر المطارات العالمية نشاطًًا وحيوية، في خطوة استراتيجية تعكس توجّّه الصندوق نحو ترسيخ حضوره في قطاع البنية التحتية الحيوية عالميًًا، وبما ينسجم مع رؤيته للاستثمار طويل الأجل القائم على تحقيق القيمة في شبكات النقل العالمية المحورية.

أعلن الصندوق عن تأسيس شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية “سارك” بهدف توفير حلول سكنية متكاملة لكافة فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسة في المملكة .

أعلن الصندوق عن تأسيس شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية "سارك" بهدف توفير حلول سكنية متكاملة لكافة فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسة في المملكة .

استحوذ الصندوق على حصة أقلية جوهرية في مجموعة "سيلفريدجز" كجزء من شراكة استراتيجية مع مجموعة " سنترال"، بهدف تعزيز مكانة مجموعة "سيلفريدجز" كوجهة رائدة للتسوق الفاخر ودعم نموها على المدى الطويل .

أعلن الصندوق و"جوجل كلاود" عن شراكة استراتيجية لإطلاق مركز متقدم للذكاء الاصطناعي في المملكة، ليكون منصة رائدة للابتكار الرقمي .

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف صندوق الاستثمارات العامة طويل الأجل من A1 إلى Aa3 .

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

