· استعراض مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وخططها للمرحلة المقبلة.. ومناقشة فرص التنمية من خلال تطبيق سياسات مستدامة ومن أبرزها الاقتصاد الدائري

أبوظبي: عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد اجتماعاً ثنائياً مع سعدية زاهيدي مدير عام الاقتصاد الجديد والمجتمع في المنتدى الاقتصادي العالمي، لبحث تعزيز التعاون القائم بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى في مجالات الاقتصاد الجديد والتنمية المستدامة، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، والتي انطلقت يوم الإثنين الموافق 13 فبراير الجاري في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وقال معالي بن طوق: "إن القمة العالمية للحكومات تؤكد الدور الحيوي لدولة الإمارات على الصعيد العالمي عبر إسهامها الفاعل في بلورة الرؤى الدولية والحلول المبتكرة لمساعدة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المختلفة". مشيراً معاليه إلى أن الدولة قطعت أشواطاً واسعة نحو بناء اقتصاد وطني تنافسي ومرن ومستدام، وبيئة أعمال محفزة توفر المزيد من الفرص المتقدمة للاستثمار ونماذج جديدة للأعمال، وذلك في ضوء رؤية واضحة واستراتيجيات وطنية متكاملة، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركزاً عالمياً للاقتصاد والتنمية والتجارة، وعاصمة لاقتصاد المستقبل.

واستعرض معالي بن طوق خلال الاجتماع مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وخططها للمرحلة المقبلة من خلال مشاريع الخمسين والاستراتيجيات التنموية والمبادرات والبرامج الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، والقطاعات ذات الأولوية على الأجندة التجارية والاستثمارية للدولة.

وناقش الاجتماع فرص التنمية من خلال تطبيق سياسات مستدامة ومن أبرزها الاقتصاد الدائري، إضافة إلى جهود دولة الإمارات في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإطلاق 22 سياسة للجنة سياسات الاقتصاد الدائري.

وتناول الاجتماع أيضاً التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على الصعيدين الإقليمي والدولي والفرص والتحديات المطروحة، وسبل تنمية مزيد من الشراكات الإقليمية والعالمية التي تخدم التوجهات المستقبلية وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

#بياناتحكومية

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