دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: حصدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المركز الأول عن فئة "سعادة المتعاملين" ضمن الدورة السادسة عشر لجوائز الأفكار العربية 2023، وهي جائزة تدعم الابتكار ونشر المفاهيم والتطبيقات الابتكارية، وتكريم الأفكار الابتكارية المطبقة التي حققت نتائج نوعية وآثاراً ملموسة في إسعاد المتعاملين وتعزيز تجربتهم.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، سعادة عمر بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في حفل جوائز الأفكار العربية 2023 التي تُنظمها مجموعة دبي للجودة.

وبهذه المناسبة صرح سعادة عمر بوشهاب قائلاً: "نحن فخورون جدًا بالتقدير الذي حظينا به في جوائز الأفكار عربية 2023 عن فئة إسعاد المتعاملين. وتعدّ هذه الجائزة دليلاً على التزامنا الراسخ بتقديم خدمة متميزة وعلى اهتمامنا الدائم برضا متعاملينا. ونسعى دائمًا لتجاوز توقعاتهم دائماً."

ويسلط هذا التكريم الضوء على التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بترسيخ ثقافة التميز والابتكار في خدمة العملاء. وتتماشى إستراتيجيات المؤسسة ومبادراتها في تحقيق إسعاد المتعاملين مع مهمتها لتقديم خدمة عالية الجودة وتجربة عملاء سهلة وسلسة.

لمزيد من المعلومات حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومبادراتها في تعزيز إسعاد المتعاملين في إمارة دبي، يرجى زيارة الموقع الرسمي www.mbrhe.gov.ae.

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسّسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. وتلتزم المؤسّسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز، وتسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة ووضع السياسات المرنة وعقد الشراكات الإستراتيجية والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

#بياناتحكومية

-انتهى -