دبي، الامارات العربية المتحدة: قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، صباح اليوم بجولة تفقدية في أرض معرض دبي للطيران 2023 بمرافقة عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة لشرطة دبي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة معاليه لسير الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 13 ولغاية 17 من شهر نوفمبر الجاري بمطار آل مكتوم الدولي في دورته 18، والذي يُعد واحدًا من أبرز الأحداث العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء على مستوى العالم.

كما استمع معاليه لإيجاز تفصيلي من رؤساء اللجان المعنية والأمنية المنظمة للمعرض حول كافة الاستعدادات والإجراءات والتجهيزات اللوجستية للمعرض، لضمان سلامة وأمن العارضين والوفود الرسمية المشاركة وجاهزية الموقع لاستقبال الجمهور الكريم خلال أيام المعرض والعروض الجوية المصاحبة.

وفي ختام الجولة أشاد معاليه بجهود اللجان المنظمة ومستوى الجاهزية وخطط الطوارئ والأزمات والإخلاء الطبي الذي يعكس ما وصلت إليه دولة الامارات من قدرة على تنظيم واحتضان كبرى الفعاليات كوجهة عالمية لما تتمتع به من بنية تحتية تأهلها لمواكبة مثل هذه الأحداث بإتقان وكفاءة عالية.

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