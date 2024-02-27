

كادر أكاديمي مُتنوّع بأكثر من 40 جنسية، ما يزيد على (90%) منهم من حملة شهادة الدكتوراه، و(70%) من خريجي أفضل (200) جامعة حول العالم.

خلال العام 2023، عقدت الأكاديمية (583) دورة وبرنامج تدريب مهني تخصصي في مجالات الأمن والدفاع واستمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ وغيرها، شارك فيها (9671) مُتدرِّب من (22) جهة حكومية، مُحقِّقةً مُعدّل رضا (97%).

مع نهاية العام 2023، وصلت بحوث الأكاديمية المنشورة أكثر من (475) بحثاً عالمياً، بالتعاون مع (20) جهة حكومية، و (15) جهة من المؤسسات والمنظمات المرموقة عالمياً، فضلاً عن (38) جامعة ممن يحملون تصنيفاً عالمياً مُتقدّماً ضمن أفضل (200) جامعة حول العالم.

سجّلت الأكاديمية 4 براءات اختراع وحصلت على براءتي اختراع في العام 2023.

تم إدراج (2) باحِثَيْن من أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية ربدان ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل %2 من علماء العالم.

حقّقت الأكاديمية تأثيراً عالمياً كبيراً في إطار الاقتباسات العلمية مُتجاوزةً المُتوّسط العالمي ضمن المجالات ذات الصلة.

حققت الأكاديمية (4) اعتمادات دولية الى جانب اعتماد محلّي كمركز تدريب مهني معتمد.

توسيع دائرة شركاء الأكاديمية بإضافة (11) جهة عالمية ومحلية من المؤسسات الأمنية والدفاعية المُتخصّصة ومراكز الدراسات البحثية رفيعة المستوى، والجامعات العالمية المرموقة.

دشنت أكاديمية ربدان أول مركز من مراكز تميُّز التدريب المشترك، المعني بالحرائق الكُبرى، من بين 12 مركز تميُّز، ضمن مشروع وطني مُتكامل يُغطي محاور معنية بالطوارئ والأزمات.

تم دعوة ما يزيد على 17% من أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية ربدان للمشاركة في مؤتمرات عالمية مهمة وتقديم مساهماتهم كخُبراء بارزين.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حقّقت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، العديد من الإنجازات الاستثنائية خلال العام 2023، ضمن خطة رفيعة المستوى تهدف الى تعزيز مكانتها على الساحة العالمية والارتقاء بمُخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية.

وشهدت أكاديمية ربدان خلال العام 2023 تخريج أكثر من (500) خريج من مختلف البرامج الأكاديمية، منها برامج الدراسات العليا، والتي تشمل ماجستير العلوم في هندسة النظم المُتخصصة في الدفاع وماجستير العلوم في التحليل الاستخباري وماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية.

وحافظت الأكاديمية على كفاءة وجودة أعضاء الهيئة التدريسية لديها من خلال استقطاب المواهب من خريجي أفضل الجامعات العالمية المرموقة، لتضُم خلال العام 2023 كادر أكاديمي مُتنوّع من 40 جنسية، أكثر من (90%) منهم من حملة شهادة الدكتوراه، وما يزيد على (70%) من خريجي أفضل (200) جامعة حول العالم.

وفي إطار برامج التدريب المهني الاحترافي وبناء القُدرات، نفّذت أكاديمية ربدان خلال العام 2023 العديد من البرامج المتخصصة في الأمن والدفاع واستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر وغيرها، حيثُ عقدت (583) دورة وبرنامج تدريب مهني، شارك فيها (9671) مُتدرِّب من (22) جهة حكومية، مُحقِّقةً مُعدّل رضا (97%).

وأكّد سعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أن مُستهدفات رؤية الأكاديمية (2025) كانت أساس خُطط الأكاديمية التطويرية خلال الأعوام الماضية، والتي عزّزت بطبيعة الحال من مكانة الأكاديمية كمؤسسة تعليمية وبحثية وتدريبية رائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ والأزمات.

وأعرب السعيدي عن شكره لأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية على توجيهاتهم المستمرة ودعمهم مُنقطع النظير لخطط الأكاديمية وتطلّعاتها، كما ثمّن جهود الفريق الإداري في الاكاديمية والهيئة التدريسية والطلبة.

وعلى المستوى البحثي، فقد عزّزت الأكاديمية من مكانتها على الساحة العالمية من خلال نشر بحوث وتحليلات ودراسات استراتيجية متخصصة في المجالات الشرطية والأمنية والدفاعية واستمرارية الأعمال والجاهزية وإدارة الكوارث وغيرها، مُقدِّمةً أكثر من (475) بحثاً عالمياً مع نهاية العام 2023، بالتعاون مع (20) جهة حكومية في الدولة، و (15) جهة من المؤسسات والمنظمات المرموقة عالمياً، فضلاً عن (38) جامعة ممن يحملون تصنيفاً عالمياً مُتقدّماً ضمن أفضل (200) جامعة حول العالم.

وتمكّنت الأكاديمية في فترة قصيرة من إدراج بعض البحوث العلمية المُحكّمة ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل %2 من علماء العالم، وحقّقت اعتراف وتقدير عالمي بجودة البحوث العلمية المنشورة للأكاديمية والأنشطة ذات الصلة، والذي اتّضح جليّاً في تأثيرها العالمي الكبير من حيث الاقتباسات العلمية، حيثُ تجاوزت المتوسط العالمي. وفي إطار براءات الاختراع، فقد سجّلت الأكاديمية (4) براءات اختراع وحصلت على براءتَيْ اختراع في العام 2023.

كما حقّقت الأكاديمية العديد من الاعتمادات العالمية رفيعة المستوى خلال العام 2023، حيث أصبحت أول مزود تدريب جامعي معتمد في دولة الامارات من معهد الابتكار العالمي، وحققت اعتماداً عالمياً من «سيتي أند غيلدز»، واعتماد عالمي من مؤسسة «بيرسون بيتيك»، واعتماد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، الى جانب اعتماد مركز المؤهلات العسكري – وزارة الدفاع، مضيفةً ذلك الى رصيدها الحافل بالاعتمادات المحلية والعالمية المرموقة.

ودشّنت الأكاديمية أول مركز من مراكز تميُّز التدريب المشترك، المعني بالحرائق الكُبرى، من بين 12 مركز تميُّز، ضمن مشروع وطني مُتكامل بإشراف أكاديمية ربدان، ويُغطي محاور معنية بالطوارئ والازمات.

وعَمِلت الأكاديمية على توسيع دائرة شركاءها الاستراتيجيين خلال العام 2023، من خلال اضافة (11) جهة عالمية ومحلية الى سجل شركاءها من المؤسسات الأمنية والدفاعية المُتخصّصة ومراكز الدراسات البحثية رفيعة المستوى، والجامعات العالمية المرموقة، ضمن رؤية تشاركيّة استراتيجية هادفة.

#بياناتحكومية

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عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ra.ac.ae/

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