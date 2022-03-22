دبي، الامارات العربية المتحدة: تشارك هيئة السياحة الماليزية للمرة الرابعة من معرض الخليج للسفر الذي تقام فعالياته في الفترة ما بين 22 إلى 23 مارس 2022. مع التركيز على اجتماعات العمل، يستضيف الحدث الرقمي مشترين من جميع أنحاء المنطقة. بعد نجاح الإصدارات الثلاثة الأولى من المعرض في الفترة ما بين نوفمبر 2020 ومارس 2021 وأكتوبر 2021، عاد معرض الخليج للسفر من خلال الطلب المتزايد في هذا العام 2022.

يتضمن المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين جلسات تعارف بين الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم بالإضافة إلى جلسات حوار بين خبراء السفر وقطاعي السياحة والضيافة لمناقشة الوضع الحالي لهذه الصناعة. يشمل المشاركون في معرض السفر وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية ومجالس السياحة وشركات الطيران وشركات إدارة السفر والوكالات الدولية والفنادق ووسائل الإعلام من 43 دولة.

بصفتها شريكًا بلاتينيًا، تمتلك هيئة السياحة الماليزية جناحًا افتراضيًا خاصًا بها يضم 15 كشك يتكون من مندوبين ماليزيين من "مجلس صباح للسياحة" و"مجلس ساراواك للسياحة" و"سياحة سيلانجور" ومع ثلاث شركات لإدارة الوجهات وشركاء منظمي الرحلات وشريك منتج واحد، وستة فنادق ومنتجعات من ماليزيا.

قال داتو حاجي زين الدين عبد الوهاب، المدير العام للسياحة في ماليزيا: "اعتبارًا من الأول من أبريل 2022، ستسمح ماليزيا بدخول الدولة دون الحاجة إلى الحجر الصحي للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، لتنتهي فترة الضوابط الحدودية الصارمة من بعد ما يقرب عامين من الاجراءات الاحترازية التي تم العمل بها لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19. وكشريك بلاتيني لمعرض الخليج للسفر لعام 2022، يسر ماليزيا أن ترحب بعودة السياح من الشرق الأوسط لزيارة بلدنا مرة أخرى. إنها فرصة مناسبة لنا للتواصل مع وكلاء السفر وشركاء منظمي الرحلات السياحية من منطقة الخليج."

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الرسمي لمعرض الخليج للسفر هنا.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذه حول هيئة السياحة الماليزية:

أو مجلس الترويج السياحي في ماليزيا، المعروف أيضًا باسم السياحة الماليزية، وهي هيئة تابعة لوزارة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا. هدفها وتركيزها الوحيد هو الترويج لماليزيا كوجهة سياحية مفضلة للسياح. منذ نشأتها، برزت كلاعب رئيسي في المشهد السياحي الدولي. ففي عام 2019، سجلت ماليزيا وصول 26.1 مليون سائح و86.14 مليار رينجيت ماليزي عائد من السياح، مما يجعلها من بين الوجهات السياحية الرائدة في العالم.