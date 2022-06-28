وقعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مذكرات تفاهم واتفاقيات لاكتساب عضوية أيوفي على هامش مؤتمرها العشرين للهيئات الشرعية. تهدف مذكرات التفاهم الموقعة في المؤتمر الذي عقد في 14-15 شوال 1443 هـ الموافق 15-16 مايو 2022 في فندق الخليج بمملكة البحرين إلى التعاون والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدعم الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية. كما تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الروابط المشتركة ليس فقط بين المؤسسات، ولكن أيضاً لتلبية الحاجة المتزايدة لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في نطاقاتها الرقابية ذات العلاقة.

مثل أيوفي في التوقيع على هذه الاتفاقيات معالي الشيخ إبراهيم بن آل خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء أيوفي. وقعت مذكرة التفاهم الأولى مع مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي التابع للجامعة القاسمية، حيث مثله الدكتور إبراهيم علي المنصوري ، المدير التنفيذي. ويأتي توقيع الاتفاقية لدعم برامج التدريب والتطوير المهني والبحث العملي في المجالات المتعلقة بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالاقتصاد والمالية الإسلامية ومستجداتها وممارساتها.

ووقعت مذكرة التفاهم الثانية مع هيئة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات الخاصة (IPRSA) (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) بحضورالسيد حسين أونال، رئيس قسم التأمين الإسلامي في الهيئة. كما وقعت اتفاقية عضوية أيوفي أيضا مع الهيئة في هذا المؤتمر.

وأبرمت أيوفي أيضاً اتفاقية مراكز تسجيل المرشحين لشهاداتها المهنية مع شركة الاقتصاد والمالية الإسلامية ش.ذ.م.م. الكائنة في أوزبكستان (Islamic Business and Finance LLC)، بحضور السيد مظفر خوسنيدينوف، الشريك المؤسس والمدير المالي.

وقد شهد المؤتمر الذي استمر على مدار يومين كلمات رئيسة بالإضافة إلى عدد من حلقات النقاش مع كوكبة من علماء الشريعة وصناع القرار والمسؤولين لدى الجهات الرقابية والإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجموعة من الخبراء في الصناعة المالية الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت أيوفي مذكرة تفاهم مع معهد بروناي للقيادة والمالية الإسلامية (BILIF) في جلسة منفصلة عقدت في مقر أيوفي.

أيوفي في قمة كازان

شاركت أيوفي في قمة قازان 2022 التي عقدت في الفترة ما بين 19 و 21 مايو 2022 في قازان، بتتارستان ، الاتحاد الروسي. وبهذه المناسبة ، وعلى هامش القمة أيوفي مذكرة تفاهم مع جامعة قازان الفيدرالية لتطوير وتنفيذ برامج التطوير الأكاديمي، وإرساء أسس التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والبحوث والطلاب وتعزيزها وتنظيم مشاريع البحوث المشتركة والدورات / البرامج الأكاديمية والندوات والمؤتمرات وغيرها من أشكال التبادل المعرفي. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديقها لدى وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي، وستغطي مدة خمس سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن أيوفي تقدم برامجها التدريبية باللغة الروسية، وقد أكملت مؤخراً ترجمة برنامجي المحاسب الإسلامي المعتمد (CIPA) والمراقب والمدقق الشرعي المعتمد (CSAA ) إلى اللغة الروسية.

وبمناسبة توقيع هذه الاتفاقيات، صرح الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية السيد / عمر مصطفى أنصاري: "يسعدنا كثيراً توقيع هذه الاتفاقيات مع مجموعة من أبرز أصحاب المصالح في الصناعة المالية الإسلامية. وستبذل أيوفي قصارى جهدها للعمل المشترك لإرساء أسس قوية تعزز النمو وبناء القدرات وتقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذه النطاقات الرقابية، بالإضافة إلى تطوير القاعدة المعرفية للأطراف العاملة في هذه الصناعة لتعزيز فهمهم لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقها على النحو المأمول".

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