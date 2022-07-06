ضمن مبادرتها "أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية"

دبي: في إطار جهودها لتقدير ودعم وتشجيع الأداء التصديري للشركات العاملة في دبي، وضمن مبادرتها "أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية"، كرّمت غرفة تجارة دبي في مقرها الشركات الفائزة بالمبادرة والتي تفوقت بأدائها التصديري في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (يناير- أبريل 2022).

وحصلت شركة " كابيتال ستيل تريدينغ Capital Steel Trading" على جائزة الشركة صاحبة أعلى قيمة في الصادرات لشهر يناير، ومصنع "تمور البركة" على جائزة الشركة المصدرة لأكبر عدد من الأسواق لشهر فبراير، وشركة " نصار الرفاعي لتجارة الخضروات والفواكه" على جائزة الشركة الأكثر إصداراً لشهادات المنشأ لشهر مارس، وشركة "سام للمعادن الثمينة" على جائزة أعلى قيمة صادرات ضمن الشركات الناشئة لشهر أبريل.

وهنأ عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي الشركات الفائزة، مؤكداً على أهمية هذه المبادرة وكونها تحفز وتشجع شركات دبي على تطوير أدائها والاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة وغرفة تجارة دبي لتوسيع نشاطها في الأسواق الخارجية، متمنياً لهم المزيد من التميز والتألق في نشاطاتهم التصديرية المتنوعة.

وأضاف نصيب أن مبادرة "أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية" نجحت في أن تصبح أداة هامة لتحفيز الأداء التصديري، وتعزيز اعتماد الشركات على الابتكار في ممارساتها التصديرية، مؤكداً حرص الغرفة الدائم بتعزيز تنافسية أعضائها وتوفير الدعم لهم وتسهيل ممارستهم لأنشطتهم التجارية.

وتم اختيار الشركات الفائزة في المبادرة بناءً على قاعدة بيانات شهادات المنشأ في غرفة تجارة دبي، حيث يكون الاختيار كل شهر ويكون مبنياً على معيارٍ مختلفٍ عن الآخر مثل عدد وجهات التصدير، أو أعلى قيمة صادرات للشهر، أو أعلى عدد شهادات منشأ تقدمت للحصول عليها.

وأبدى مدراء الشركات الفائزة سعادتهم بالتكريم والتقدير الذي نالوه من قبل الغرفة، معتبرين أن التكريم يشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم، وعاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الأعمال ضمن إطارٍ يحقق الفائدة والسمعة العالية للشركات، ويساهم في دعم مسيرة نمو الاقتصاد في دبي.

وكانت الغرفة قد أطلقت مبادرتها " أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية" في العام 2009 تحت مسمى "أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الفصلية" وقد تم إعادة تصميم المبادرة لتصبح شهرية بدلاً من فصلية بعد النجاح الذي حققته في تحفيز أعضاء غرفة دبي على تعزيز أدائهم التصديري.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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