يأتي ذلك بعد الإعلان مؤخراً عن نقل جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ضمن منظومة خدمات حكومة أبوظبي "تم"، ما يعتبر علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي وإنجازاً تاريخيا هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

تطبيق "تم" الذكي هو جزء من منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة والتي تمكّن المتعاملين من الوصول إلى أكثر من 700 خدمة حكومية تقدمها أكثر من 30 جهة حكومية في أبوظبي بسهولة ويسر

تطبيق "تم" متاح عبر متاجر التطبيقات أبل واندرويد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" عن إصدار النسخة المحدثة لتطبيق "تم" الذكي، والذي يعد المنصة المتكاملة والآمنة التي توحّد خدمات حكومة أبوظبي في مكان واحد، حيث يوفّر التطبيق تجربة حكومية رقمية تضمن للمتعاملين سهولة وسرعة الوصول إلى أكثر من 700 خدمة رقمية تقدّمها أكثر من 30 جهة حكومية في أي وقت ومن أي مكان في العالم.

وشهد التطبيق إعادة تجديد شاملة، بما ذلك إدخال تصميم جديد بالكامل لواجهة المستخدم، وتحسين سرعة واستقرار التطبيق، بالإضافة إلى توفير خاصية استعراض الخدمات حسب الفئات أو الجهات الحكومية التي تقدّمها، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز تجربة المتعاملين، حيث بات بإمكانهم الوصول إلى الخدمات الحكومية وإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر سلاسة. حيث بإمكان المتعاملين من انجاز ومتابعة مستجدات جميع الخدمات الحكومية من خلال تجربة رقمية موحدة. وتم تعزيز التطبيق بخاصيات جديدة مثل إضافة محفظة رقمية جديدة لمنصة سداد أبوظبي وإمكانية الوصول لأهم واكثر الخدمات استخداما من خلال الصفحة الرئيسية.

وكانت حكومة أبوظبي قد أعلنت مؤخراً عن النجاح الاستثنائي لحكومة إمارة أبوظبي في توفير كافة خدماتها الحكومية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، لتكون بذلك المحطة الأساسية لاستكمال جميع الخدمات والمعاملات الحكومية والمدفوعات رقمياً في أي وقت ومن أي مكان بسلاسة ويسر، ما يعتبر علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي، وإنجازاً فريداً هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

ومع الإعلان عن هذا الإنجاز، لن يحتاج المواطنون أو المقيمون والمستثمرون والزائرون في إمارة أبوظبي إلى تكرار الزيارات والتنقلات فعليًا بعد الآن، كما سيخفض استخدام تطبيق "تم" من الوقت الذي تستغرقه الإجراءات في الجهات الحكومية بشكل كبير، لذا سيكون التطبيق الشامل والمتكامل لإجراء المعاملات بطريقة آمنة، ويوفر تجربة متعاملين موحدة وسلسة لجميع خدمات حكومة أبوظبي، محفزاً على إحداث تغيير إيجابي تعود فائدته على المتعاملين والجهات الحكومية على حد سواء.

وقد أشرفت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي على مبادرة نقل كافة الخدمات الحكومية للإمارة على منظومة "تم"، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وقال سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: " تعكس النسخة المحدثة من تطبيق "تم" الرؤية الأساسية لمنظومة "تم" والتي بنيت من منطلق تسهيل وتيسير الخدمات الحكومية على نحو يسهم في عملية النمو المستدام التي تشهدها الإمارة، موضحاً: "ركزنا على أن يخرج تطبيق "تم" بشكل بسيط وسهل الاستخدام للجميع، وأن ييحدث فرقًا كبيرًا في حياة الناس اليومية، وأشجع كل فرد من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي على تحميل تطبيق "تم" على هواتفهم الذكية، وأن يكونوا جزءًا من هذا التطور الذي سيدفع عجلة النمو في الإمارة."

من جانبها، قالت سعادة عائشة ابراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: " يأتي تقديم النسخة المحدثة من تطبيق "تم" في إطار التوجهات الحكومية الرامية لتقديم تجربة متعاملين سلسة وميسرة لمجتمع إمارة أبوظبي وفق أرقى الممارسات والمعايير العالمية. واليوم نواصل الجهود والبناء على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف مجالات العمل الحكومي مع إعلان نقل كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارة ضمن منظومة موحدة، لتتواصل مساعينا لتقديم الخدمات والحلول الحكومية المتطورة. فمنظومة "تم" هي التطبيق الفعلي للهدف الذي نؤكد عليه باستمرار، والمتمثل في رغبتنا في الارتقاء بحياة أفراد ومجتمع إمارة أبوظبي، وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة وتوفير طرق سلسة لتقديم الخدمات الحكومية".

ويتوفر تطبيق "تم" المجاني على متجري Apple Play Store وGoogle Play Store، ويتميز بسهولة الاستخدام، حيث تم تطويره بعناية لتلبية الاحتياجات الكاملة لكل فرد من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي.

وقد نجحت منظومة "تـــــم" منذ انطلاقها في تنفيذ العديد من المبادرات الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية رقمياً من خلال العمل والتعاون الوثيق مع جميع الجهات الحكومية في أبوظبي. ومن خلال العمل المشترك مع شركائها، تم تضمين 20 ممكنًا رقمياً مبتكراً كجزء من منظومة "تم" من خلال تطبيق "تم" أو المنصة الرقمية، وتساهم جميعها في تقديم المزيد من الخدمات لجميع المتعاملين. ومن بين الممكنات والحلول المتوفرة على المنصة "سداد أبوظبي" و"الحكومة المتكاملة"، بالإضافة إلى "محفظتي" والعديد من الخدمات والأدوات المصممة لتيسير الحياة اليومية للأفراد ودعم حاجاتهم اليومية.

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#بياناتحكومية

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نبذة عن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"

تستهدف منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" تمكين سكان أبوظبي من الوصول إلى وإنجاز مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال موحدة . وتركز "تم"، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، على تحقيق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال إحداث تحولات إيجابية في نماذج تقديم الخدمات من خلال اتباع نهج يتمحور حول متطلبات المتعاملين. وتهدف منظومة تم إلى الارتقاء بتجارب المتعاملين من خلال توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وتحويلها إلى أدوات سهلة الاستخدام، إلى جانب تحقيق تحول جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين في إمارة أبوظبي وتمكينهم من إنجاز الخدمات التي يحتاجونها بشكل سلس باستخدام منصة واحدة.