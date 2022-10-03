· “اس&بي داو جونز انديسيز" ستتولى مهمة وكيل احتساب المؤشر بعد تطبيق المنهجية الجديدة

· التطوير المُرتقب يشمل النزول بالحد الأقصى لوزن الشركة المُدرجة إلى 10%، إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، احتساب المؤشر على أساس الأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر، واعتماد معيار التصنيف العالمي للقطاعات

· حامد علي: "المنهجية الجديدة تُعزز شفافية المؤشرات للمتعاملين وتدعم الأنشطة الاستثمارية في السوق"

دبي: أعلن سوق دبي المالي اليوم اعتزامه اعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير من العام 2022 على أن تتولى شركة “اس&بي داو جونز انديسيز" مهمة "وكيل احتساب المؤشر". وسوف تتضمن المنهجية الجديدة مختلف مؤشرات السوق بما في ذلك: المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر الشريعة والمؤشرات القطاعية، الأمر الذي سيوفر للمُتعاملين مؤشرات عالمية المستوى يسهُل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

ويعكس هذا التطور الجوهري التزام سوق دبي المالي الراسخ بتلبية الطلب المتزايد من كافة فئات المستثمرين إزاء الفرص الاستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماته وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتتمثل أبرز التعديلات والإضافات المُرتقبة لمنهجية إعداد المؤشرات في النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10% فقط بدلاً من 20% بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر، احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر، وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية، وذلك من خلال لجنة مُختصة مستقلة تتولى الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية.

وتشمل عملية تطوير المؤشر أيضاً اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS) الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية، وعليه فسوف تكون قطاعات سوق دبي المالي السبعة على النحو التالي: الخدمات المالية، الصناعة، العقارات، المرافق العامة، خدمات الاتصالات، المواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية.

وقد دعا سوق دبي المالي كافة المتعاملين إلى إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته وذلك من خلال الاطلاع على ملامحها الرئيسية عبر موقعه الالكتروني https://www.dfm.ae/ar/consultation خلال فترة التشاور التي تنتهي في 17 أكتوبر 2022، تمهيداً لاعتماد تلك المنهجية في صيغتها النهائية وإطلاق المؤشرات وفقاً لذلك خلال الربع الأخير من العام 2022.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: “تعكس هذه الخطوة التطويرية لمنهجية وتصنيفات مؤشرات السوق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في دبي. ويسعدنا اختيار شركة “اس&بي داو جونز انديسيز"، شركة المؤشرات الرائدة عالمياً، للقيام بدور وكيل احتساب المؤشر، بما يوفر لقاعدتنا المتنامية من المتعاملين المحليين والعالميين مؤشرات شفافة وموثوقة وداعمة للأنشطة الاستثمارية في سوق دبي المالي."

وستُقدم شركة “اس&بي داو جونز انديسيز"، بصفتها وكيل احتساب المؤشر، بصورة منتظمة الدعم الفني لعملية المراجعة المرحلية لاحتساب المؤشر العام والمؤشرات القطاعية ومؤشر الشريعة بناءً على قواعد المؤشر. ويُسهم الاتفاق بين سوق دبي المالي و“اس&بي داو جونز انديسيز" أيضاً في تهيئة المجال لإطلاق المزيد من المنتجات ذات الصلة بالمؤشرات مُستقبلاً.

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نبذة عن شركة سوق دبي المالي:

أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول"DFM". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000 www.dfm.ae.

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المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر الشريعة ومؤشرات القطاعات (المؤشرات) مملوكة لسوق دبي المالي، وقد تعاقد السوق مع شركة S&P Opco LLC التابعة لشركة “اس&بي داو جونز انديسيز للقيام بمهمة وكيل حساب المؤشرات. لا تخضع المؤشرات لرعاية مؤشرات ستاندرد & بورز داو جونز أو الشركات التابعة لها أو الجهات الخارجية المرخصة لها (يشار إليها مجتمعة باسم "مؤشرات ستاندرد & بورز داو جونز). وعليه، لا تتحمل مؤشرات ستاندرد & بورز داو جونز المسؤولية عن أية أخطاء في حساب المؤشرات. يتم احتساب المؤشرات من خلال مؤشرات ستاندرد & بورز داو جونز" وقد تم الترخيص باستخدام العلامة (العلامات) التجارية لمؤشرات ستاندرد & بورز داو جونز من جانب سوق دبي المالي.