دبي, الامارات العربية المتحدة : تواصل البرازيل إحداث تأثير ملحوظ في الأسواق العالمية مدعومة بالنتائج الكبيرة التي حققتها البلاد من مشاركتها الفاعلة في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي اختتمت فعالياته قبل بضعة أشهر.

وبحسب بيان رسمي فإن قرابة 1.030 شركة برازيلية، شكلت جزءاً من الجناح البرازيلي في إكسبو، قد نجحت بتأمين صفقات تجارية بلغت قيمتها 648 مليون دولار خلال الحدث، مع توقعات بعقد صفقات إضافية بقيمة 3.4 مليار دولار على مدار الأشهر الـ 12 القادمة في قطاعات الأغذية، ومستحضرات التجميل، والأثاث، والصناعات الفضائية، والجلود، والنفط والغاز.

وقال "إلياس مارتينز فيلهو"، المفوض العام للجناح البرازيلي في إكسبو 2020 دبي: "استضاف جناح البرازيل، الذي صنّف ضمن الأجنحة الخمسة الأكثر زيارة في المعرض، أكثر من 2.1 مليون زائر بواقع 11،700 زائر يومياً في المتوسط خلال انعقاد الحدث على مدار ستة أشهر. ونحن مصممون على تعزيز أثر النتائج التي تم إحرازها في إكسبو دبي، ومواصلة البناء على الزخم والفرص الكبيرة في مسيرتنا نحو "إكسبو 2025 أوساكا – كانساي".

وأضاف: "نظم الجناح 20 فعالية تتنوع ما بين المعارض التعريفية والثقافية وعروض الطهي، بما يشمل 270 عرضاً موسيقياً، و460 من الاستعراضات الراقصة المذهلة و6 عروض للطهي، إلى جانب 32 عرضاً تقديمياً للشركاء و12 فعالية للتبادل الثقافي وتذوق الطعام مع أجنحة أخرى مشاركة، مما أتاح للزوار الاستمتاع بتجارب تفاعلية استثنائية".

وأكد "فيلهو" أن جناح البرازيل قدم أكثر من 150 برنامجاً من برامج الأعمال، حيث وقع ست مذكرات تفاهم بمشاركة 805 من قادة الأعمال، 59 بالمائة منهم برازيليون فيما ينتمي الآخرون إلى 39 دولة أخرى. فيما يتوقع منتدى الاستثمار البرازيلي الذي نظمته وكالة "آبيكس _ برازيل" في دبي، استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار في مشاريع متعددة ذات طابع عالمي".

ومثلت المشاركة في "إكسبو 2020 دبي"، التي قادتها وكالة تنشيط الصادرات والاستثمار البرازيلية (آبكس _ برازيل)، قضية بالغة الأهمية بالنسبة للبرازيل لمدة نصف عام، حيث تخللتها زيارة فخامة "جايير بولسونارو"، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، برفقة وفد رفيع المستوى ضم عدداً من أعضاء مجلس الوزراء، وممثلي الكونغرس ورجال الأعمال.

وخلال الزيارة الرئاسية، قام الرئيس البرازيلي بمنح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القلادة الكبرى للوسام الوطني البرازيلي لصليب الجنوب وهو أعلى وسام برازيلي يمنح لرؤساء الدول والحكومات.

وأضاف "فيلهو": "شكّل جناحنا مركزاً للابتكار والاستدامة على مدى ستة أشهر من إقامته في إكسبو 2020 دبي، وساهم في خلق تجربة إبداعية غامرة لا تنسى للعالم أجمع حول كل جانب من جوانب الحياة البرازيلية. وانطلاقاً من مكانة "إكسبو

2020 دبي" كمنصة مثالية لتبادل الثقافات من مختلف أنحاء العالم، فقد استعرض الجناح البرازيلي مجموعة هائلة من الإمكانات التي تتمتع بها البرازيل من خلال المنصة التي وفرها المعرض الدولي".

وخلال معرض إكسبو، احتفل الجناح البرازيلي بالإنجاز المتمثل باختيار البرازيل كبلد يحتضن ثلاث عجائب من عجائب الدنيا السبع وعجائب الطبيعة السبع وهي شلالات إيغواسو وغابة الأمازون وتمثال المسيح المخلّص في مدينة ريو دي جانيرو، الذي تم تشييده في العام 1931. وقد منحت "نيو سفن وندرز"، المؤسسة المعنية بقيادة حملة التصويت لاختيار عجائب الدنيا السبع وعجائب الطبيعة السبع الجديدة كل عام في مختلف أنحاء العالم، الجناح البرازيلي شارة المعالم الشهيرة العالمية.

#بياناتحكومية

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نُبذة عن الجناح البرازيلي في «إكسبو 2020 دبي»:

شكل الجناح البرازيلي جزءا من المحور الموضوعي الأخير، الذي يعيد التأكيد على أهمية التنوع الحيوي، ثقافة الحفاظ على البيئة، التنافسية استنادا إلى الاستدامة وصورة التعددية الثقافية المعروفة عن البرازيل.

مثل «اكسبو 2020 دبي» لحظة متميزة في الترويج للتنوع البرازيلي وفرصة لعرض خصائصه المُتفردة على العالم. وارتبط الحدث بجهود (أبيكس- برازيل) في الترويج التجاري للمشروعات الزراعية، التقنيات المُبتَكَرَة، بالإضافة إلى ترسيخ صورة جذابة اقتصادياً للدولة كوجهة طبيعية للاستثمارات الأجنبية. وساهم الحدث أيضاً في تعزيز التعددية الإقليمية والعرقية بالبرازيل، تسليط الضوء على تنوع وثراء المطبخ البرازيلي، وابراز تنوع العرقيات التي هاجرت إلى البرازيل. وتتولى (أبيكس- برازيل) المسؤولية عن بناء الجناح وتنظيم مُشاركة البرازيل في «اكسبو 2020 دبي». ومن الجدير بالذكر أن (أبيكس- برازيل) تولت أيضا تنظيم المُشاركة البرازيلة في كلٍ من «اكسبو 2015 ميلانو» و«اكسبو 2010 شنغهاي».

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