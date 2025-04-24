مريم الحمادي: تؤمن "نماء" أن التمكين الحقيقي للمرأة يبدأ من توفير بيئة داعمة تمنحها الفرصة للنمو والتطور على الصعيدين المهني والشخصي وهذا ما يقدمه برنامج "الثقافة المالية"

الشارقة، أعلنت مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة أن برنامج "الثقافة المالية" سيقام من 28 أبريل الجاري حتى 22 مايو المقبل في كلٍّ من كلباء ودبا الحصن والشارقة والمدام، وأنه يستهدف تمكين 200 امرأة، وتعزيز قدراتهن في مهارات الإدارة المالية، حيث يقدم البرنامج، على مدار أربعة أيام، جلسات متخصصة تتناول الأهداف المالية واتخاذ القرار، وضع الميزانية والإنفاق والادخار، الاقتراض وإدارة الديون، إلى جانب الاستثمار وتأمين المستقبل.

ويزوّد البرنامج المشاركات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز مسيرتهن المهنية، والارتقاء بقدرتهن على تحقيق الاستقلال والأمن المالي، وبناء الثروة، وتطوير المهارات المهنية والتجارية، واتخاذ قرارات مالية واثقة ومستنيرة، إلى جانب تحقيق أهدافهن الشخصية، ويتوجه بشكل أساسي للنساء المتقاعدات، وربات البيوت، والموظفات، والطالبات، لا سيما المبتدئات في إدارة الميزانية أو الادخار أو الاستثمار، والباحثات عن نصائح بسيطة وعملية لإدارة الأموال، والأمهات اللواتي يرغبن في نقل عادات مالية ذكية لأطفالهن.

تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات العملية

وقالت سعادة مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة "نماء": "بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، تواصل المؤسسة جهودها في تمكين المرأة وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق الازدهار في جميع المجالات المهنية والشخصية، ويأتي هذا البرنامج ليعزز من قدرات المشاركات، عبر تقديم أدوات عملية تساعدهن على ترسيخ مفاهيم التخطيط الاستراتيجي والاستدامة الاقتصادية".

وأضافت الحمادي: "نؤمن في مؤسسة نماء بأن التمكين الحقيقي للمرأة يبدأ من توفير بيئة داعمة تمنحها الفرصة للنمو والتطور، ولذلك يتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل التفاعلية ودراسات الحالة والجلسات الإرشادية، التي ستمهد الطريق أمام المشاركات نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً".

أربعة محاور تمهد الطريق أمام الاستقلال المالي

ويؤكد البرنامج أن الثقافة المالية تتيح للنساء اتخاذ قرارات ذكية، ويمهد الطريق أمامهن نحو الاستقلال المالي الذي يبدأ بالإدارة المالية الحكيمة، حيث ستتعلم المشاركات خلال البرنامج سبل تحديد أهداف مالية شخصية واضحة وقابلة للقياس، والتمييز بين الاحتياجات الأساسية والرغبات غير الضرورية لاتخاذ قرارات مالية أفضل، وإعداد ميزانية مخصصة توازن بين الدخل والمصروفات.

ويتيح البرنامج للمشاركات تعلم كيفية تنفيذ استراتيجيات وتقنيات الادخار الذكية، وتقييم الاقتراض والائتمان، والتعرف على إيجابيات الاقتراض وسلبياته واستخدام بطاقات الائتمان بمسؤولية، بالإضافة إلى تحديد فرص الاستثمار، والتعرف على خيارات الاستثمار المناسبة بناءً على تحمل المخاطر والأموال المتاحة، إلى جانب التخطيط للمشتريات الكبيرة وإدارة الديون بمسؤولية، وتطوير خطة لحماية المستقبل تتضمن تخصيص مبلغ مدخرات للطوارئ من خلال استراتيجيات إدارة المخاطر.

إرشاد شخصي وجماعي

ويتضمن البرنامج جلسة إرشاد توفر الدعم الفردي والجماعي لمساعدة المشاركات على تطبيق مهاراتهن المالية في المواقف الحياتية الواقعية، مع مراقبة تقدم المشاركات بشكل دقيق وتقديم ملاحظات متخصصة، وإرشادهن نحو بناء عادات مالية ذكية، مما يمكّنهن من إدارة أموالهن بثقة، وتحقيق النجاح المالي على المدى الطويل

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