دبي، الإمارات العربية المتحدة: بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) خلال الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف الجناح الدولي لجمهورية ألمانيا الاتحادية في "ويتيكس" هذا العام 20 شركة ألمانية رائدة عالمياً. وتستعرض الشركات ابتكاراتها النوعية في مجال الاستدامة والتقنية والمصممة لمساعدة المدن والمؤسسات الخدماتية على أن تصبح أكثر ذكاءً واخضراراً وكفاءة. وتعكس هذه الحلول المبتكرة التزام جمهورية ألمانيا الاتحادية بترسيخ التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التنمية المستدامة والبنية التحتية الذكية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): "يوطد المعرض الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبحوث والتطوير والاستدامة وصناعات وقطاعات المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ويشكل المعرض منصة عالمية لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين."

من جهته، قال سعادة ألكسندر شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "بعد عامين من انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، علينا أن نكثف جهودنا لتحقيق أهدافنا المناخية، مثل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بمعدل ثلاثة أضعاف. وقد أكدت الحكومة الألمانية الجديدة التزام جمهورية ألمانيا الاتحادية بالعمل المناخي. ونفخر بأن العديد من الشركات الألمانية المشاركة في معرض "ويتيكس" رائدة في هذه المجالات، وتساهم بفعالية في تحقيق هذه الأهداف، مما يساعد على بناء جسور بين الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي."

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وألمانيا 13.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.4% عن عام 2023.

وقد اختارت الشركات المشاركة في الجناح الألماني منتجاتها بعناية، بهدف مواجهة التحديات الملحة المتعلقة بكفاءة الطاقة والمياه والتحول الرقمي. ومن أبرز هذه التقنيات:

إنتاج الطاقة والمياه: المحركات الغازية الثابتة ومحركات التوليد المشترك للحرارة والكهرباء وخطوط تبريد المياه لمحطات الطاقة.

معالجة المياه ومياه الصرف الصحي: أنظمة المياه ومياه الصرف الصحي، حلول ومحطات إزالة الكربون، الأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، حلول مخصصة لامتصاص الكربون النشط، ومحطات معالجة المياه.

البنية التحتية للمياه والتوزيع: أنابيب نقل المياه، الخراطيم والتوصيلات المرنة، والمضخات وأنظمتها لخدمات البناء وإدارة المياه والقطاع الصناعي.

القياس والتحكم والحلول الرقمية: أنظمة العدادات التقليدية والذكية، تقنيات تعقيم المياه، أنظمة القياس والتحكم، الإدارة الرقمية لتدفق المياه، ومنصات إنترنت الأشياء.

الخدمات الهندسية والاستشارية: خدمات الاستشارة الهندسية، مع تركيز خاص على مجال البنية التحتية.



