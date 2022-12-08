· يهدف برنامج كيدز، الذي يستهدف المدارس ومقدمي الرعاية الصحية، إلى تعزيز مستويات الوعي حول الوقاية من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 وكيفية التعامل معه وإدارته.

· يأتي مرض السكري من بين التحديات الصحية الرئيسية في دولة قطر. وتشير أحدث التقديرات إلى أن 16.4٪ من السكان البالغين في الدولة مصابون بمرض السكري، من بينهم 394,900 من البالغين.

· يعد مرض السكري من النوع الأول الأكثر شيوعًا بين الأطفال؛ ويمثل الآن حوالي 10٪ من إجمالي مرضى السكري في المنطقة.

الدوحة، قطر: أعلنت سانوفي، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الأدوية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، بدء تنفيذ مبادرة كيدز للتوعية بمرضي السكري عبر 20 مدرسة في قطر كمرحلة أولى. وتهدف هذه المبادرة، التي تجمع بين طياتها كوكبة من أصحاب المصلحة المعنيين بهذا الأمر، إلى توفير كافة أشكال الدعم في سبيل تعزيز مستويات الوعي بمرض السكري في المدارس كذلك لدى مقدمي الرعاية الصحية؛ والمساهمة في تغيير الانطباعات السلبية بين الأطفال بشأن هذا المرض، مسلطاَ الضوء على مرض السكري من النوع 1 ومعالجة عوامل الخطر فيما يتعلق من النوع 2 .

هذا وتتوافق أهداف مبادرة كيدز مع رؤية مبادرة "التعليم لحماية الغد"، وهو شعار حملة اليوم العالمي للسكري 2021 -2023 والتي تركز على ضرورة حصول المصابين بداء السكرى من النوعين الأول والثانى على جميع المعلومات الخاصة بمرضهم وتمكينهم. في هذا السياق؛ بدأ تنفيذ مبادرة كيدز في الـ 12 نوفمبر من العام 2022، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الجلسات وورش عمل للممرضات العاملين لدى المدارس والمستشفيات؛ حيث حظيت هذه المبادرة بنجاح منقطع النظير؛ مما دفع إلى التخطيط إلى عقد العديد من ورش العمل لتعزيز السلوك الوقائي بين الأطفال، وتأمين مستوى رفاهيتهم وتحسين معايير الرعاية الصحية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

واستهدفت المبادرة، التي تجمع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المعنيين بمرض السكري، باقة مميزة من الممرضات إيماناً بدورهن الفعال في المشاركة المستمرة في برامج الوقاية من مرض السكري للأطفال؛ وتطرقت المبادرة إلى مواضيع ذات الصلة حيث وفرت فهماً أعمق وأفضل لعوامل خطر الإصابة بالمرض وأعراضه ومضاعفاته بين الشباب. ومن هذا المنطلق؛ يحرص القائمون على المبادرة على نشر مجموعة متنوعة من الأدوات التعليمية ومصادر التعلم لتعزيز وعي الممرضات حول إدارة مرض السكري والوقاية منه بين الأطفال.

في هذا السياق؛ تتضمن إدارة مرض السكري من النوع 1 حقن الأنسولين اليومية والمراقبة الذاتية المنتظمة لجلوكوز الدم فضلاً عن تبني نمط حياة صحي؛ وربما يمثل هذا النوع تحديا للأطفال. ووفقاً للإحصائيات؛ سجلت دولة قطر 1900 حالة إصابة بداء السكري من النوع 1 لدى الأطفال في العام 2021؛ وقد ينعكس ذلك سلباً على صحتهم النفسية والعقلية ويزيد من شعورهم بالخجل بين أقرانهم في المدرسة حتى يصل الأمر إلى عدم الذهاب إلى المدرسة تجنباً من التعرض مثل هذه التصرفات والانطباعات السلبية. وهنا؛ تشير أحدث التقارير إلى أن 16.4٪ من السكان البالغين في قطر مصابون بمرض السكري.

الارتقاء بالأنماط والسلوكيات الوقائية

يعد مرض السكري من بين أكبر التحديات الصحية المتزايدة في دولة قطر؛ حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن 16,4٪ من السكان البالغين في قطر مصابون بمرض السكري، من بينهم 394,900 من البالغين؛ بينما يشكل مرض السكري من النوع الأول الأكثر شيوعًا بين الأطفال؛ إذ يمثل الآن حوالي 10٪ من إجمالي مرضى السكري في المنطقة.

بدوره؛ قال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني؛ مدير إدارة الصحة العامة لدى وزارة الصحة العامة:

"نحرص في الوزارة على بذل الغالي والنفيس من أجل تعزيز الوقاية والوعي بمرض السكري؛ حيث قمنا بالفعل بتطوير استراتيجية وطنية للإشراف على عمليات التنفيذ في ظل حرصنا على تسخير أدوات التواصل وتعزيز التفاعل وتعميق التعاون بين كافة مقدمي الرعاية الصحية المعنية بمرض السكري. وتعمل هذه الاستراتيجية على إشراك كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة في الوقاية من مرض السكري وتحسين الوصول إلى كافة أشكال الرعابة التي تخدم المصابين بمرض السكري."

من جانبها؛ قالت د. خلود المطوع كبير مستشاري الصحة العامة، رئيس قسم الأمراض غير المعدية في وزارة الصحة العامة: "

" إلى حتى وقت قريب جداً؛ كان يشاع أن مرض السكري من النوع 2 يصاب به البالغون فقط، ولكنه ينتشر الآن بشكل متزايد بين الأطفال، ويرجع ذلك على الأرجح إلى مرض السمنة عند الأطفال. ولمعالجة هذا الخطر المتزايد؛ تعمل وزارة الصحة العامة، مع المنظمات والجهات تحت لواء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري وذلك لرفع مستوى الوعي حول الوقاية من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 وكيفية إدارته. وسوف تركز خطة العمل على سياسات واستراتيجيات وتدخلات محددة لمعالجة تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحيحة بين هذه الفئة من السكان التي نعطيها أولوية قصوى. يسعدنا تنظيم برنامج كيدز الذي يسلط الضوء على أهمية خلق بيئة إيجابية لمساعدة الأطفال المصابين بالسكري على إدارة حالتهم باستخدام أفضل البروتوكولات وأكثرها فعالية. "

هذا ولعب برنامج كيدز دورًا رئيسيًا في تعزيز التوعية بمرض السكري في المنطقة. واستطاع البرنامج أن يغطي العديد10 دول بما في ذلك ، 183 340,000 طفل 19,800 معلمًا و 2,100 مدرسة. هذا وتسلط مبادرة كيدز في دولة قطر الضوء على أهمية خلق بيئة إيجابية للأطفال المصابين بداء السكري وتقدم إرشادات حول إدارة حالتهم الصحية. وتعمل سانوفي حالياً على على العديد من المبادرات الجارية مع وزارة الصحة العامة لتمكين الوصول بشكل أفضل إلى الرعاية بغرض منع هذا المرض ومضاعفاته.

وتعليقاً على هذه المبادرة؛ صرحت نيفن الخوري المدير العام، الأدوية العامة لدى سانوفي في المملكة العربية السعودية والخليج:" لقد قطعت سانوفي أشواطاً طويلاً على صعيد الوقاية من مرض السكري وإدارته لعقود من خلال إطلاق العديد من العلاجات وحلول الرعاية الفردية لمرضى السكري. يسعدنا مواصلة العمل والتعاون مع الاتحاد الدولي للسكري (IDF) والجمعية الدولية لمرض السكري لدى الأطفال والمراهقين (ISPAD) لتنفيذ مشروع كيدز على نطاق عالمي. على المستوى المحلي، نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارتي الصحة والتعليم في قطر لتنفيذ البرنامج عبر أرجاء الدولة؛ مما يعكس رؤيتنا التي تحمل بين ثنياتها مستقبل صحي لجميع الأطفال في الدولة ".

وبدأ الاتحاد الدولي للسكري (IDF) والجمعية الدولية لمرض السكري للأطفال والمراهقين (ISPAD) وسانوفي برنامج كيدز للتوعية بمرض السكري في العام 2013.

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