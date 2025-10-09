المنامة ـ جامعة الخليج العربي: حققت جامعة الخليج العربي إنجازًا عالميًا جديدًا يُضاف إلى سجلّ نجاحاتها، بتقدمها في تصنيف "تايمز للتعليم العالي" للجامعات العالمية لعام 2026 للعام الثاني على التوالي، حيث انضمت هذا العام إلى قائمة أفضل 20% من جامعات العالم، بعد أن حازت على مركز متقدم في الفئة التصنيفية (401–500) من أصل 2191 جامعة شملها التصنيف، مقارنة بالفئة (501–600) من أصل 2092 جامعة التي كانت فيها العام الماضي، لتؤكّد بذلك مواصلة مسيرتها التطويرية نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية.

ويُعدُّ تصنيف "تايمز للتعليم العالي" من أبرز التصنيفات العالمية التي تعتمد على معايير دقيقة لتقييم أداء الجامعات، إذ يستند إلى خمس ركائز رئيسية تشمل: جودة التعليم، بيئة البحث العلمي، جودة الأبحاث المنشورة، الانفتاح الدولي، والروابط الصناعية. وهي ركائز تُبرز قدرة الجامعة على تقديم تجربة تعليمية متميزة، وتطوير بيئة بحثية متقدمة، والانفتاح على التعاون الدولي، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في الابتكار والتنمية الاقتصادية.

وقد انعكس هذا الإنجاز على سمعة الجامعة ومكانتها بين الجامعات العالمية، حيث تم تقييمها بناءً على مدى تميز بيئة التعلم، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ومستوى التأهيل الأكاديمي، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية والمالية، والبنية التحتية الداعمة للبحث العلمي، وتأثير الأبحاث المنشورة، ومدى التعاون البحثي الدولي. كما أظهرت الجامعة قدرة عالية على تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية من خلال شراكاتها مع القطاع الصناعي، مما عزز مكانتها كمؤسسة رائدة في الابتكار.

وأكد معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية يُعد ثمرة لمسيرة مؤسسية طموحة، ارتكزت على التميز الأكاديمي والبحثي، وحرصت على تقديم برامج تعليمية مبتكرة في تخصصات متقدمة، وتوظيف إمكانات تعليمية وبحثية عالية المستوى، إلى جانب بناء سمعة دولية راسخة من خلال شراكات فاعلة مع جامعات مرموقة حول العالم.

وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يؤكّد التزام الجامعة برؤيتها الإستراتيجية في الريادة والجودة، ويُظهر قدرتها على الحفاظ على موقعها المتقدم ضمن أفضل الجامعات العالمية، من حيث جودة التعليم، وموثوقية البرامج، وكفاءة المخرجات، مما يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة، ويكرّس ثقة المجتمع الأكاديمي في رسالتها ودورها المؤثّر في مستقبل التعليم العالي.

ومن جانبه، أوضح مشرف وحدة الاعتماد الأكاديمي بمركز الجودة والتميز بجامعة الخليج العربي الدكتور عادل كمال أن حصول الجامعة على هذا المركز المتقدم على مستوى مؤسسات التعليم العالي جاء ثمرةً للإنجازات المتتالية التي حققتها الجامعة، وحولتها من جامعة ذات تصنيف إقليمي إلى جامعة عالمية جديرة بالثقة، لا سيّما بعد أن وسّعت بعطائها نطاق التأثير الأكاديمي، ومارست دورًا رياديًا في تخريج الكوادر المدربة وفق المعايير الدولية، وهو الأمر الذي عزز قدرتها على الحفاظ على موقع الصدارة في تصنيف عالمي تتسابق آلاف الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم للدخول في قائمته، بفضل حرصها على تطوير البرامج الأكاديمية والبحث العلمي بشكل مستدام، وفق متطلبات السوق العالمي والأهداف الإستراتيجية للتنمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويُشار إلى أن جامعة الخليج العربي تُعد أول مؤسسة تعليمية في مملكة البحرين تدخل تصنيف "تايمز للتعليم العالي" للجامعات العالمية، وقد حازت على المرتبة الأولى محليًا في التصنيف العام لعام 2026، في إنجاز يعكس جودة التعليم والبحث العلمي الذي تقدمه، ويُكرّس ثقة المؤسسات الدولية في برامجها وخريجيها، ويُسهم في ترسيخ مكانتها لدى الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

-انتهى-

#بياناتحكومية