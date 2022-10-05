دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي، المنطقة الحرة الدولية الأكثر ديناميكية في الإمارات العربية المتحدة، عن نتائج حملتها المجتمعية، روح العطاء (Spirit of Giving)، الرامية لجمع المساعدات لمأوى الحيوانات الواقع في الفجيرة، أنيمالز آند أس (Animals & Us)، الذي تضرر بشدة بسبب الفيضانات الأخيرة في الإمارات الشمالية.

وفي هذا السياق، جمع موظفو هيئة المنطقة الحرة الدولية والشركاء المحترفون والشركات المرخص لها، أكثر من 2 طن من طعام الكلاب والقطط، بالإضافة إلى العديد من العناصر غير القابلة للتلف بما في ذلك المطهرات، وأسرّة الحيوانات الأليفة. كما قام مجتمع المنطقة الحرة بجمع مبلغ إجمالي قدره 21,500 درهم مخصص للرعاية البيطرية للحيوانات وإعادة تأهيل المرافق.

أما مأوى أنيمالز آند أس، فيحتضن 400 كلب و90 قطة، ويعتني بآلاف الحيوانات المشردة في شوارع الفجيرة. هذا ويغطي المتطوعون والمتبرعون تكاليف الغذاء والبيطرة.

وبهذا الصدد، قال مارتن ج. بيدرسن، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة الدولية: "تشكل إمارة الفجيرة عنصرًا مهمًا من كياننا، لا سيّما وأنها كانت المحطة التي انطلقت منها رحلتنا في هيئة المنطقة الحرة الدولية. لذلك، فإننا لم نتوان لحظة حتى عندما سمعنا بما أحدثه الفيضان، وتحركنا للمساعدة بأي وسيلة كانت من خلال إفزا كيرز. هذا ولا يمكننا أن ننكر أيضًا فضل الموظفين والشركاء المحترفين والشركات المرخص لها، إذ لم يترددوا في تقديم المساعدة وقت الحاجة، مما يترجم حقًا روح عطاء هيئة المنطقة الحرة الدولية. ومما لا شك فيه أن الأموال التي تم التبرع بها والمواد التي تم جمعها ستساعد على الحفاظ على مأوى أنيمالز آند أس وموظفيه والحيوانات التي تم إنقاذها ".

وعملًا بركائز البيئة والمجتمع والاقتصاد، تسعى إفزا كيرز جاهدة إلى المساهمة في التركيز الذي تصبّه قيادة دولة الإمارات على الإنسان بشكل كبير. وتشمل الأنشطة التي سبق ونفّذتها إفزا كيرز إطلاق مبادرة "ازرع"، وهي مبادرة تتعهّد بزراعة أكثر من 10,000 شجرة قرم، كما ومبادرة فرح العطاء في رمضان لتوزيع وجبات الإفطار وقبلها حملة التبرّع بالدم ومسيرة للتوعية بسرطان الثدي، هذا بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الخيرية لدعم أصحاب الهمم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي

تصنف هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي كالمنطقة الحرة الأكثر ديناميكية وعالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل على تحسين المكانة الاستراتيجية للدولة والبنية التحتية العالمية والبيئة الضريبية المنصفة. تميز هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي نفسها عن غيرها بنهجها متعدد الجنسيات، حيث توفر حلولًا مخصصة لإنشاء الأعمال التجارية عبر شبكتها المؤلفة من الهيئات الحكومية والشركاء المحترفين.

كما ويمكن لأصحاب الأعمال والموظفين أيضًا الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات القيّمة، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، خدمات التأمين الصحي وباقات الفيزا وعمليات التدريب والتطوير. هذا ويقدم مجمع هيئة المنطقة الحرة الدولية للأعمال مجموعة متنوعة من المرافق المكتبية الحديثة والمصممة لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل داخل بيئة مصممة لتحسين الاتصال المهني مع العملاء والشركات الأخرى.