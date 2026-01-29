أبوظبي : أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعًا كبيرًا في قاعدة المُتعاملين في جميع أنحاء الدولة مع ارتفاع عدد متاجر التجزئة (منافذ البيع) المُسجَّلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونيًا بالنظام بنسبة 7.6 % إلى نحو 19 ألف متجر بنهاية العام الماضي مقابل 17.6 ألف متجر بنهاية عام 2024.

وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال عام 2025 بلغ 1,326 منفذًا تجاريًا مقابل 1,208 منافذ ارتبطت بالنظام خلال 2024 بارتفاع بلغت نسبته 9.8 % في عدد المنافذ المنضمة للنظام سنويًا.

وأشارت إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المُضافة للسياح ارتفع خلال عام 2025 بنسبة 7.3 % إلى 103 أجهزة بنهاية العام الماضي مقابل 96 جهازًا بنهاية 2024، بينما تم إضافة 23 جهازًا جديدًا خلال العامين الماضيين منها 15 جهازًا تم إضافتها في 2024 و8 أجهزة في 2025، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تظهر المُتابعات التي تقوم بها الهيئة بصفة مُستمرة أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح يحظى بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المُستخدمين للنظام، وذلك لسهولة التعامل من خلاله وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد".

وأضاف سعادته: "يواكب التوسع المُستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات الحكومية، والتركيز على الخدمات الاستباقية التي تهدف إلى تقديم نموذج مُبتكر يعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات من خلال توفير خدمات تُلبي تطلعات المُتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة".

وأوضح سعادة خالد البستاني أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية الذي أطلقته الهيئة خلال الفترة الماضية ويعد الأول من نوعه عالميًا؛ يشهد إقبالًا ملحوظًا حيث يوفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين، ويُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في دولة الإمارات؛ سواءً قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، وتتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة اعتبارًا من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن هناك 5 دول تصدر مواطنوها قائمة المُستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين؛ شملت الهند، والاتحاد الروسي، وجمهورية إيران، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وأكدت الهيئة أنها واصلت عمليات التطوير والتحسين لخدمة رد ضريبة القيمة المُضافة للسياح فتم إدخال 7 لغات إضافية جديدة للتعامل عبر أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح شملت الفرنسية، والإسبانية، والتركية، والألمانية، والفارسية، والبرتغالية، والهندية، وعرض جميع طرق الاسترداد، بحيث تظهر طرق الاسترداد المُتاحة حسب الموقع فقط بالألوان، بينما تظهر الطرق غير المُتاحة باللون الرمادي، كما أصبح بإمكان السياح التسجيل في التطبيق الخاص بشركة بلانيت قبل إجراء أول عملية شراء، وحتى قبل الوصول إلى دولة الإمارات، ويمكن للسياح التحقق من أهليتهم لنظام استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة من صفحة لوحة التحكم فور وصولهم إلى دولة الإمارات.

وأضافت الهيئة أنه تم كذلك تنفيذ حملة علامة تجارية واسعة النطاق في مطار زايد الدولي. برسائل تذكير للسياح بضرورة زيارة مكاتب التحقق الخاصة ببلانيت قبل إنهاء إجراءات تسجيل الأمتعة تعرض عبر الشاشات الكبيرة في صالة المغادرة فوق البوابات، وعلى الجسور وبجوار السلالم المتحركة، بالإضافة إلى الترويج لتطبيق الهاتف المحمول الخاص ببلانيت من خلال رمز الاستجابة السريعة بطريقة واضحة يمكن لأي شخص مسحها لتحميل التطبيق.

