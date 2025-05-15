الرياض – المملكة العربية السعودية: تحت رعاية الشؤون الصحية – وزارة الحرس الوطني، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (كاساو) ينطلق يوم 17 مايو الجاري المنتدى السعودي الدولي السابع للقاحات في الرياض، ويقام الحدث الرائد إقليمياً يومي 17 – 18 مايو الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين المتخصصين في هذا المجال.

وقال رئيس المنتدى السعودي الدولي السابع للقاحات ، الدكتور ماجد الشمراني المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي ومكافحة العدوى، مدينة الملك عبد العزيز الطبية، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الرياض، المملكة العربية السعودية: "نتطلع لمشاركة نحبة الخبراء المحليين والإقليميين في النسخة السابعة للمنتدى السعودي الدولي للقاحات، الذي يعقد تحت رعاية الشؤون الصحية – وزارة الحرس الوطني، وبالشراكة مع كبرى الجهات الصحية المحلية والدولية، ويشَكل هذا الحدث المنصة المثالية الرائدة في المملكة العربية السعودية لتطوير علم اللقاحات وتعزيز التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة واستشراف مستقبل الاستراتيجيات الفعالة لتطوير اللقاحات على المستوى الوطني والإقليمي".

وتركز العروض التقديمية وحلقات النقاش وورش العمل التفاعلية التي يقدمها نخبة الخبراء المشاركين في فعاليات المنتدى هذا العام، على أخر المستجدات والمبادئ التوجيهية الوطنية والدولية في مجال اللقاحات والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، واللقاحات الجديدة قيد التطوير واستراتيجيات نشر الوعي في المجتمعات حول مدى أهميتها، كما تشمل أبرز المواضيع التي يناقشها المتخصصون خلال فعاليات المنتدى: فيروس الورم الحليمي البشري كلقاح للوقاية من السرطان، مرض حمى الضنك والمستجدات في استراتيجيات اللقاحات للمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف المناعة، آخر التحديثات وأفضل الممارسات حول اللقاحات اللازمة لأداء الحج والعمرة وطب السفر، تعزيز أنظمة البحث العلمي المتعلق باللقاحات ودعم تطويرها وإنتاجها في منطقة الشرق الأوسط، والعديد من أهم القضايا المتعلقة بهذا المجال.

وأوضح الدكتور فيصل فرحات مدير الصحة العامة وصحة المجتمع، برنامج الطب الوقائي ومكافحة العدوى، مدينة الملك عبد العزيز الطبية، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الرياض، المملكة العربية السعودية: "يعكس شعار دورة المنتدى هذا العام " تطوير اللقاحات من أجل مجتمعات أكثر صحة: حماية الأرواح، وتعزيز الرفاهية" مساهمة هذا المنتدى الرائد إقليمياً في تعزيز تبادل الخبرات ودعم الجهود العالمية المتواصلة لتطوير اللقاحات الفعالة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وحمايتها، وتشمل فعاليات النسخة السابعة للمنتدى السعودي الدولي للقاحات جلسات تفاعلية بين الخبراء المشاركين لاستكشاف أحدث الاستراتيجيات العالمية المتعلقة باللقاحات والأبحاث الرائدة الناشئة في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاحات لمواجهة الأوبئة والفاشيات، والدور الحيوي لمزوّدي خدمات الرعاية الصحيّة في تعزيز جهود تطوير اللقاحات الفعالة".

ومن جهته، علق الدكتور محمد الزنيتان، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي ومكافحة العدوى، مدينة الملك عبد العزيز الطبية، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الرياض، المملكة العربية السعودية: "تمثل الدورة السابعة للمنتدى السعودي الدولي للقاحات التزامنا الراسخ بتعزيز الصحة عالمياً، حيث يشَكل هذا الحدث المنصة المثالية التي تجمع بين الخبراء والباحثين وصانعي السياسات لمناقشة وتبادل الأراء والخبرات حول سبل مواجهة التحديات الحالية في هذا المجال الحيوي، بجانب استعراض ومشاركة أحدث الأبحاث المبتكرة في هذا المجال وتعزيز التعاون في تطوير وتوفير اللقاحات الفعالة، كما يعكس المنتدى التزام المملكة العربية السعودية المتواصل بتعزيز الصحة الوقائية والتعليم الطبي المستمر والممارسات القائمة على الأدلة، بهدف دعم بناء مستقبل أكثر صحةً للجميع".

-انتهى-

#بياناتحكومية