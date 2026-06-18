باكو، أذربيجان: أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن دعمها لتمويل مقطع قنالي–مالكارا من مشروع الطريق السريع قنالي–تيكيرداغ–جناق قلعة–سافاش تبه في الجمهورية التركية. وجرى توقيع البوليصة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.

وقد تولّى ترتيب التمويل البالغ 150 مليون يورو ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) بالنيابة عن مجموعة من البنوك تشمل ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) ودي زد بنك (DZ Bank)، وآي إن جي بنك (ING Bank). وبموجب هذه الصفقة، توفر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية بنسبة 95% من خلال بوليصة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية، وذلك لدعم مشروع استراتيجي في قطاع البنية التحتية للنقل تطوره شركة جناق قلعة للطرق السريعة والجسور، والإنشاءات، والاستثمار، والتشغيل.

ويُشكل طريق قنالي–مالكارا السريع جزءاً محورياً من ممر قنالي–تيكيرداغ–جناق قلعة–سافاش تبه الأوسع نطاقاً في الجمهورية التركية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتماله، في تقليص أوقات السفر، وتحسين موثوقية التنقل، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الربط بين مختلف مناطق تراقيا وخارجها. كما يُرتقب أن يدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية من خلال تحسين حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية الصناعية والزراعية، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والإنشاءات والسياحة وغيرها من القطاعات ذات الصلة. كذلك سيسهم المشروع في الحد من الازدحام المروري وتحسين السلامة على الطرق من خلال تحويل جزء من حركة المرور بعيداً عن الطرق القائمة والمناطق المأهولة بالسكان.

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قائلاً: "تمثل البنية التحتية الاستراتيجية للنقل محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي. ومن خلال هذه البوليصة، تسهم المؤسسة في حشد تمويل طويل الأجل لمشروع من شأنه تعزيز الربط الإقليمي، وتيسير حركة التجارة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وخلق فرص جديدة للأعمال والمجتمعات في مختلف أنحاء الجمهورية التركية. ويسعدنا دعم مبادرة لا تقتصر آثارها على تحسين التنقل فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية الإقليمية. كما يؤكد توقيع هذه الاتفاقية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو أهمية الشراكات في تحقيق أثر تنموي ملموس."

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انطلقت عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسةُ الجهةَ الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وقد كانت المؤسسة سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند متانة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 138 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية كالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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