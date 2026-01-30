PHOTO
أعلنت شركة غانم عن إطلاق منتج التملك الجزئي للعقار في المملكة العربية السعودية ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للعقار، في خطوة تعزز إتاحة الاستثمار العقاري بشكل منظم وآمن.
ويتيح المنتج للمستثمرين السعوديين تملك حصص جزئية مسجلة رسميًا في أصول عقارية مدرّة للدخل عبر تجربة رقمية متكاملة. وترتبط شركة غانم بشكل كامل بالسجل العقاري، بما يضمن تسجيل الملكية رسميًا، ويعزز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وقال صالح وحيد الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة غانم: «يمثل إطلاق التملك الجزئي ضمن البيئة التنظيمية التجريبية محطة مهمة لتطوير السوق العقاري، ويعزز التكامل مع السجل العقاري الثقة والحوكمة في هذا النموذج الاستثماري».
وسيتم إطلاق المنتج على مراحل، وتحت إشراف الهيئة العامة للعقار، تمهيدًا للتوسع مستقبلًا.
