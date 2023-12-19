المملكة العربية السعودية، الرياض: بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، دشن معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، برنامج "مكِّن فنتك" الذي تقوده فنتك السعودية ويستهدف تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة في المملكة خلال 3 سنوات قادمة.

يأتي برنامج "مكِّن فنتك" ضمن الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها فنتك السعودية لتحقيق مستهدفات استراتيجية التقنية المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030، لدعم جهود المملكة بأن تصبح مركزًا عالميًا للتقنية المالية وجاذبة للمبتكرين والمستثمرين لإطلاق شركاتهم ضمن منظومة محفزة للتقنية المالية.

وخلال كلمته في حفل تدشين البرنامج، عبّر معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي، عن تفاؤله بمستقبل التقنية المالية في المملكة وسعادته بإطلاق البرنامج لتحفيز القطاع، وقال: "يأتي إطلاق البرنامج امتدادًا لجهود البنك المركزي السعودية وهيئة السوق المالية لدعم وتطوير منظومة التقنية المالية تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي". وأضاف: "تعيش المملكة حراكًا متميزًا في العديد من المجالات وتعد التقنية المالية أحدث أبرز القطاعات اليوم حيث تشهد نموًا متسارعًا يعكس العمل المستمر، وقد نمت شركات التقنية المالية ليبلغ عددها 207 شركة بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بـ147 شركة بنهاية عام 2022 وبنمو وصل 40%".

يرمي البرنامج الجديد من فنتك السعودية إلى توفير جميع الاحتياجات اللازمة لتمكين 150 شركة ناشئة عبر تقديم الدعم التقني والدعم المالي والخدمات المتعلقة بالأمن السيبراني، بجانب توفير مساحات العمل المشتركة والمناسبة لدعم ومساعدة رواد الأعمال على تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحقيق النجاح لشركاتهم.

يُعد قطاع التقنية المالية من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، وقد ساهم منذ بداية 2023 بنحو 3 آلاف وظيفة مباشرة ليتجاوز عدد الوظائف في القطاع أكثر من 5 آلاف وظيفة بنهاية الربع الثالث من 2023. ويعود التطور الكبير للقطاع إلى الجهود التي تبذلها فنتك السعودية لتمكين الشركات التقنية الناشئة والبرامج الهادفة تطوير القطاع المالي من البنك المركزي السعودية وهيئة السوق المالية.

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