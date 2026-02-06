اختتم صندوق العمل «تمكين» مشاركته في قمة الويب، والتي انعقدت خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2026 في دولة قطر، وذلك بمشاركة 15 مؤسسة بحرينية تقنية ناشئة، وبالتعاون مع كل من "مجلس التنمية الاقتصادية" و"صادرات البحرين". وتُعد القمة من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تجمع آلاف رواد الأعمال والمستثمرين وقادة قطاع التقنية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التوجهات والمستجدات في هذا القطاع المتنامي.

ويأتي دعم تمكين تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2026 والتي تركز على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، والمساهمة في طرح المبادرات التي تربط المهارات بفرص العمل المتاحة في السوق، واتباع نهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص، هذا إلى جانب تطوير الآليات، وتعزيز الحوكمة والثقافة المؤسسية لدى الصندوق.

وقد شاركت 15 مؤسسة بحرينية ناشئة في نسخة هذا العام، في خطوة تسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار، ودعم نمو المشاريع المحلية الناشئة وتمكينها من التوسّع في الأسواق العالمية. ويأتي ذلك ضمن جهود صندوق العمل "تمكين" المستمرة لدعم المؤسسات الناشئة في مختلف مراحلها التنموية وعبر القطاعات الاقتصادية المتنوعة، إلى جانب تسهيل وصولها إلى المحافل الدولية، وذلك لاكتساب الخبرات والمعرفة ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في هذا القطاع.

وقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة Unlabelled البحرينية و شركة Clemta في الولايات المتحدة بهدف تمكين روّاد الأعمال من التوسّع عالميًا وتسهيل انتقالهم من الفكرة إلى تأسيس مشروع ناجح دولياً. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكّن مستخدمو Unlabelled من تأسيس أعمالهم في الولايات المتحدة بسهولة وذلك بهدف توسّع المشاريع الناشئة خارج أسواقها المحلية. كما وقعت الشركة اتفاقية تعاون أخرى مع Digico solutions التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً، والمتخصصة في توفير حلول الحوسبة السحابية للمؤسسات. وبموجب هذه الشراكة، سيستفيد مستخدمو Unlabelled من مزايا مطوّره، تشمل متاجر إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسين أداء المواقع الإلكترونية ولوحات التحكم الإدارية بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة المستخدمين. وقد نجحت عددٌ من المؤسسات البحرينية الأخرى المشاركة في عقد عدد من الشراكات والحصول على فرص التعاون والتي من المقرر أن يتم تفعيلها وترجمتها إلى نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن قمة الويب قطر تستقطب أكثر من 30,000 مشارك من 124 دولة حول العالم، هذا إلى جانب أكثر من 800 مستثمر و 1,600 مؤسسة ناشئة في المجال التقني. كما تعتبر قمة الويب من أكبر الفعاليات التكنولوجية في العالم حيث يحضر فيها أكثر من 600 إعلامي إلى جانب أكثر من 400 متحدث من القادة والخبراء ورواد الأعمال، لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، والحكومة الرقمية، والصحة، والصناعة، وغيرها.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

قم بمتابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي: @TamkeenBahrain

للتواصل مع فريق الاتصالات التسويقية: media@tamkeen.bh

للاستفسارات العامة: support@tamkeen.bh

مركز الاتصال: 17383333

-انتهى-

#بياناتحكومية