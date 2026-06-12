أبوظبي - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن مواعيد عمل خدماته خلال عطلة السنة الهجرية الجديدة 1448، بما يشمل مراكز إسعاد المتعاملين، وخدمة ساحة إيواء الشاحنات والحافلات، وخدمة ساحات الحجز، وخدمات حافلات النقل العام، إضافة إلى خدمات ترخيص السائقين والمركبات، خلال عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة التي توافق يوم الاثنين 15 يونيو 2026.

مراكز إسعاد المتعاملين

أوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الهجرية 1448، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026. ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية والموقع الإلكتروني: https://admobility.gov.ae أو عبر التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555 ومركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353.

خدمة "ساحة إيواء الشاحنات والحافلات"

أفاد المركز بأن خدمة ساحة إيواء الشاحنات والحافلات في منطقة مصفح (M18) ستستمر في العمل على مدار الساعة خلال عطلة رأس السنة الهجرية، على أن تكون الخدمة مجانية خلال العطلة.

خدمة "ساحات الحجز"

كما أشار المركز إلى أن ساحات الحجز التابعة له ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة في يوم العطلة.

خدمات النقل العام

وفيما يتعلق بخدمات حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات حافلات النقل العام، ستعمل خدمات الحافلات العامة في أبوظبي والعين والظفرة وفق جدول تشغيل العطلات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع.

للاطلاع على مواعيد عمل حافلات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://admobility.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.

خدمات ترخيص السائقين والمركبات

كما ستظل خدمات ترخيص السائقين والمركبات متاحة عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة. ويمكن للمتعاملين الاطلاع على مواعيد عمل مراكز فحص المركبات الخفيفة، ومراكز فحص المركبات الثقيلة، ومكاتب (طارش) للخدمة المميزة، ومكاتب شركات التأمين، إضافة إلى مصنع لوحات الأرقام خلال عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، عبر الموقع الإلكتروني: https://admobility.gov.ae.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويشرف المركز على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، بما يضمن تعزيز تكامل المنظومة وتوافقها مع متطلبات النمو الحضري والسكاني. كما يعتمد على أحدث التقنيات وحلول الابتكار والاستدامة لتلبية احتياجات النقل المستقبلية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وإعادة صياغة معايير التنقل الحضري من خلال تعزيز مفاهيم التنقل المستدام.

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