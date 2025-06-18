دبي: أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميمًا بخصوص عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447، يفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي يوم الجمعة ، الموافق لـ27 يونيو 2025.

واستثنت الدائرة في تعميمها الهيئات والدوائر والمؤسسات التي تضم موظفين يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية ويضمن حسن سير العمل في مرافقها خلال هذه العطلة.

وتتقدم الدائرة بهذه المناسبة المباركة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يُعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.

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