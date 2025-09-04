أبوظبي: في إطار حرصه على إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعمله وخدماته، أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، ومواعيد عمل مراكز خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة المولد النبوي الشريف، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025.

مراكز إسعاد المتعاملين

أوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة المولد النبوي، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025. ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدماته عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على الموقع الالكتروني https://admobility.gov.ae/، وتطبيق "دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خدمات النقل العام

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد مركز النقل المتكامل بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن.

كما ستواصل خدمة "أبوظبي لينك" عملها حسب مواعيدها الاعتيادية، من الساعة 06:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 مساءً. أما خدمة "أبوظبي إكسبرس"، فستعمل من الساعة 06:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

للاطلاع على مواعيد عمل حافلات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://admobility.gov.ae/ أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.

خدمات ترخيص السائقين والمركبات

ستُتاح خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة المولد النبوي في عدد من المراكز المحددة

-انتهى-

#بيانااتحكومية

بذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.