دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 1446 هجري، تقرر بموجبه تعطيل العمل في كافة الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي اعتباراً من يوم وقفة عرفة الموافق 9 ذي الحجة 1446 هـ، الموافق الخميس 5 يونيو 2025، وحتى يوم 12 ذي الحجة 1446 هـ، الموافق الأحد 8 يونيو 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 9 يونيو 2025.

واستثنى التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقَرَّر تلك الجهات مواعيد العمل للفئات المستثناة بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حُسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

وبهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنيةً لهم موفور الصحة والعافية، وسائلةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

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