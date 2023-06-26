أبوظبي- بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي خطوة تهدف إلى إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعمله وخدماته، أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023، مؤكداً مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة.

مراكز إسعاد المتعاملين

أوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خدمة "مواقف"

ستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023. كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة.

وفي هذا السياق نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

نظام التعرفة المرورية "درب"

أعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

خدمات حافلات النقل العام

أما فيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فقد أفاد المركز بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الإقليمية حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد. بالإضافة الى ذلك تم التنسيق مع مشغلي خدمات النقل عبر المدن لزيادة عدد الرحلات بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات.

اما بالنسبة لخدمتي "أبوظبي إكسبرس" وحافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، فستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال عطلة العيد.

للاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الالكترونيwww.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يرفع مركز النقل المتكامل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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