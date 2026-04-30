عجمان، دولة الإمارات العربية المتحدة – ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم في مقر المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي مصطفى الخلفاوي.

وأعلن المجلس عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 134 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 130 مليون درهم، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 443 مليون درهم، في انعكاس واضح لزخم الأعمال ونمو متوازن عبر أنشطة التمويل والخزينة والخدمات المصرفية القائمة على الرسوم.

وارتفعت الإيرادات الصافية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 222 مليون درهم، فيما بلغ الدخل من غير مصادر التمويل 63 مليون درهم، ما يمثل 28% من إجمالي الإيرادات الصافية، في تأكيد على التقدّم المستمر في تنويع مصادر الدخل، إلى جانب الانضباط في إدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي: "تؤكد نتائج مصرف عجمان خلال الربع الأول من عام 2026 رسوخ نهجنا في بناء مؤسسة مصرفية مستدامة، تنطلق من إمارة عجمان، وترتكز إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتتقدم بثقة مدعومة بتنفيذ منضبط ومتسق".

وأضاف سموه "يعكس نمو الإيرادات بنسبة 22% متانة الأداء، ويؤكد مضي المصرف في الاتجاه الصحيح، مدعوماً بثقة المتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، واستمرارهم في تعزيز علاقاتهم المصرفية مع المصرف".

عزّز مصرف عجمان كفاءة أصوله، حيث بلغ إجمالي الأصول 33 مليار درهم بنهاية الربع، فيما ارتفعت تمويلات المتعاملين بنسبة 9% لتصل إلى 23.2 مليار درهم، مدفوعةً بالطلب عبر القطاعات التمويلية الرئيسية.

كما بلغت ودائع المتعاملين، بما في ذلك ودائع المؤسسات المالية، 28 مليار درهم، في حين ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 16%، بما يعكس قوة العلاقات المصرفية وقدرة المصرف على استقطاب مصادر تمويل مستقرة ومنخفضة التكلفة.

وشهدت مؤشرات الربحية تحسّناً، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 15.5%، فيما بلغ العائد على الأصول 1.6%، في دلالة على كفاءة أعلى في توظيف رأس المال واستمرار تحسّن جودة العوائد.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: " يعكس نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 22% على قوة واستدامة أداء مصرف عجمان، مدعوماً بانضباط في تنمية الأصول وكفاءة إدارة تكلفة التمويل، وبناء مصادر دخل متنوعة قائمة على أسس قوية تعزّز مرونة نموذج الأعمال مع الاستمرار بخفض التكاليف.

وأشار إلى أن نمو الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 16% يؤكد ترسّخ موقع مصرف عجمان كشريك مصرفي رئيسي، ومع تحسّن العوائد، ندخل بقية عام 2026 من موقع قوة مالية، ونواصل البناء على هذا الزخم بثقة وانضباط".

ويستمر المصرف في تطوير قدراته الرقمية عبر منصة "Ajman Bank One" ، مع تعزيز تجربة المتعامل وإطلاق منتجات وأنظمة جديدة خلال 2026.

خلال الربع الأول من عام 2026، ارتفعت قاعدة المتعاملين لدى المصرف بنسبة 7%، مع نمو استقطاب المتعاملين الجدد بنسبة 36% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي مجال الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، واصل المصرف تعزيز كفاءة منصاته، مع ارتفاع استخدام التطبيق المصرفي والمساعد الذكي «حمد» القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وسجل استقطاب المتعاملين عبر التطبيق المصرفي نمواً بنسبة 13% شهرياً مقارنة بمتوسط العام الماضي، فيما ارتفع عدد المتعاملين المستقطبين رقمياً بنسبة 29% على أساس سنوي، ما يعكس تسارع تبنّي القنوات الرقمية. وخلال الربع، اختبر المصرف بنجاح تطبيقه الجديد "Ajman Bank One"، الذي تم إطلاقه في 10 أبريل 2026، والذي سيعزز الخدمات الرقمية ويوفر معالجة مباشرة لمختلف منتجات الأفراد، إلى جانب تقديم قدرات مالية وغير مالية متقدمة ورؤى ذكية.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات، يستعد المصرف لإطلاق منصة رقمية متكاملة وتطبيق "Ajman Bank One Corp" خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعزز قدراته الرقمية ويدعم نمو قطاع الأعمال.

وتشير هذه النتائج إلى أداء متماسك يقوم على نمو مدروس، وتحسّن في العوائد، وقاعدة مالية متينة، إلى جانب تنوّع أكبر في مصادر الإيرادات، بما يعزّز قدرة المصرف على مواصلة تحقيق أداء مستقر في ظل المتغيرات الاقتصادية.

