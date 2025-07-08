296.3 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والصين خلال 2024 بنمو سنوي 19%

6,000 شركة صينية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية شهر يونيو من العام الجاري



دبي، الإمارات العربية المتحدة - نظمت غرف دبي اليوم ملتقى دبي - بكين للأعمال بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، وخلق فرص اقتصادية جديدة بين دبي وبكين، وتحفيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات.

وعقد الملتقى في مقر غرف دبي بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – بكين بحضور وفد صيني رسمي برئاسة سيما هونغ، نائبة عمدة بكين، وسعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومشاركة 130 رجل أعمال وممثل للقطاع الخاص في دبي والصين.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نلتزم بتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دبي وبكين في مختلف القطاعات، ونحرص على دعم مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها دبي لنمو وتوسع الشركات على المستوى الإقليمي والعالمي، بالتزامن مع تعزيز الشراكات والعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال في دبي وبكين ".

وقدّم سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، عرضاً تعريفياً موسعاً خلال الندوة استعرض فيه المشهد الاقتصادي في دبي، والمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين بالإضافة إلى فرص الأعمال المشتركة بين دبي والصين والقطاعات الواعدة للتجارة والاستثمار بين الطرفين.

وسلّطت الندوة الضوء على نمو حركة التجارة والاستثمار بين دبي والصين، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية خلال العام الماضي نحو 296.3 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 19% ، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية شهر يونيو من العام الجاري أكثر من 6,000 شركة، مما يعكس تنامي الاهتمام بدبي كوجهة عالمية للأعمال.

وفي مؤشر على عمق الروابط بين دبي والصين، اختارت غرف دبي تنظيم الدورة الدولية الأولى لمنتدى دبي للأعمال في الصين، وانعقد الحدث خلال العام الماضي في مدينة بكين تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود" وتم خلاله استعراض الآفاق الواعدة والمقومات التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد دبي، بالإضافة إلى أبرز المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في الإمارة التي توفر فرصاً استثمارية نوعية لمجتمع الأعمال الصيني والعالمي.

وأبرمت غرف دبي على هامش فعاليات المنتدى آنذاك مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – بكين، بهدف دعم توسيع العلاقات التجارية وتعزيز الروابط الثنائية بين مجتمعات الأعمال لتحقيق الأهداف المشتركة.

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