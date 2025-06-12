المنامة، البحرين – أطلقت مؤسسة "ستارت أب جينوم" بالشراكة مع الشبكة الدوليّة لريادة الأعمال (GEN) التقرير العالمي لمنظومة المؤسسات الناشئة للعام 2025 (GSER) اليوم، وذلك خلال معرض VivaTech المقام في باريس.

وقد سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث بلغت قيمة المنظومة الريادية في مملكة البحرين للمؤسسات الناشئة 1.2 مليار دولار، وهو ما يمثل نمو سنوي مركب بنسبة 13% مقارنة بالعام 2023. كما جاءت مملكة البحرين ضمن أفضل 10 بيئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث مؤشر التمويل (والذي يقيس التمويل في المراحل المبكرة للمشاريع ونشاط المستثمرين) ومؤشر الأداء (والذي يقيس القيمة الناتجة عن التمويل وعمليات التخارج)، هذا إلى جانب أفضل 15 بيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث مؤشر المعرفة.

وتعمل "ستارت أب جينوم" والشبكة الدولية لريادة الأعمال وصندوق العمل "تمكين" بشكل وثيق منذ عدة سنوات على رصد أداء النظام البيئي بالمملكة ومقارنته عالميًا، وذلك بهدف تحديد التحديات والفرص التي تساهم في وضع استراتيجيات تنموية فعّالة تعزز من نمو منظومة ريادة الأعمال.

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة علياء العالي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتحليل البيانات في صندوق العمل "تمكين" قائلة: "تتمتع مملكة البحرين بمنظومة ريادية مترابطة، وبنية تحتية قوية، وكفاءات تقنية مؤهلة مما يعزز من نمو منظومة ريادة الأعمال." وأضافت: "نواصل التزامنا بدعم الابتكار من خلال تعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى التمويل عبر البرامج والمبادرات المختلفة".

من جانبها، قالت سامانثا إيفانز، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ستارت أب جينوم": "يعكس الأداء الإيجابي المستمر لمملكة البحرين تركيزها الاستراتيجي على عدد من القطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني. حيث توفر المملكة بيئة مترابطة ونقطة انطلاق فعالة ومبتكرة للمؤسسات الناشئة. وتبقى مساهمة صندوق العمل" تمكين" جوهرية في تعزيز منظومة ريادة الأعمال مما يعزز تنافسية مملكة البحرين على المدى البعيد".

وذكر التقرير عدد من المجالات التي تؤدي إلى نمو المؤسسات الناشئة، أبرزها لمملكة البحرين التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتي تحظى بدعم من السياسات التنظيمية المتقدمة وبرامج التدريب المتخصصة. وقد شهد عام 2024 تطورات ملحوظة تمثلت في تعزيز التقنيات المصرفية المفتوحة، وترخيص العملات الرقمية، وإطلاق مبادرات تعليمية وبنية تحتية لدعم الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

كما ذكر التقرير أبرز مقومات مملكة البحرين التي تجعلها بيئة خصبة لنمو المؤسسات الناشئة، حيث توفر المملكة نقطة دخول استراتيجية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجمع بين سهولة الوصول الإقليمي وتكلفة تشغيل منخفضة نسبيًا. كما يتم تعزيز منظومة ريادة الأعمال من خلال فرض سياسات داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حاضنات الأعمال، وطرح المبادرات الجديدة من بينها إقامة أكثر من 130 فعالية مخصصة للمؤسسات الناشئة في 2024، هذا إلى جانب توسع المؤسسات التقنية مثل مؤسسة "تمارا".

ويعد تقرير GSER 2025 من أبرز التقارير العالمية والإقليمية لتحليل منظومة ريادة الأعمال للمؤسسات الناشئة، حيث يسلط الضوء على الوضع الحالي لنشاط المؤسسات الناشئة والاستثمارات ذات الصلة، والاستراتيجيات الحكومية، كما يتولى إعداده أكثر من 65 دولة، ويصنّف أفضل 40 نظامًا عالميًا وأفضل 100 منظومة أعمال ناشئة، كما يوفر بيانات وإرشادات عملية لدعم نمو المؤسسات الناشئة والتنمية الاقتصادية.

كما يُعتبر هذا التقرير من أهم الأبحاث العالمية للبيئة الريادية، ويستند إلى أكبر قاعدة بيانات والتي تشمل أكثر من 5 ملايين مؤسسة ناشئة في أكثر من 350 نظامًا بيئيًا للابتكار حول العالم.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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