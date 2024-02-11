دبي: تسهم جمارك دبي في دعم الزخم السياحي الذي تشهده دبي ، و الأداء الاستثنائي للقطاع وتسجيله رقماً قياسياً في أعداد الزائرين الدوليين للإمارة في العام 2023 ، حيث تحرص الدائرة على استقبال المسافرين الاستقبال الأمثل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، ويعزز من سمعة دبي كعاصة للسياحة والأعمال، وتؤدي جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين دوراً رئيسياً في انسيابية تدفق المسافرين في مطارات دبي، وتعتمد الدائرة على حزمة تسهيلات مقدمة للمسافرين عبر تطويرها أنظمة ذكية للإفصاح عن الأمتعة قبل الوصول إلى الدولة عبر مطارات دبي، بالإضافة إلى تزويد المطارات بأحدث أجهزة الفحص والمعاينة و التي تضمن انسيابية حركة المسافرين.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أكد أن تحقيق قطاع السياحة في دبي أفضل أداء، وتسجيله رقماً قياسياً في أعداد الزائرين الدوليين للإمارة، دليل على السير على الطريق الصحيح في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل اقتصاد دبي ، وقال سموه، بعد أن استقبلت دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق في عام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، إن دبي تقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً.

انسيابية المسافرين

وتعاملت جمارك دبي خلال العام الماضي مع 46870957 حقيبة، قادمة على متن 206396 رحلة جوية، وهو ما يعني أن جمارك دبي تتعامل مع 128.4 ألف حقيبة يومياً، وهو رقم ضخم يعكس قدرات جمارك دبي الفائقة في التعامل مع هذا الحجم من الحقائب مع تسريع حركتها لإضفاء السعادة على المسافرين وإثراء تجربتهم، ويقف وراء هذا الجهد الكبير أكثر من 845 ضابط تفتيش في إدارة عمليات المسافرين، بالإضافة إلى 77جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية.

أنظمة عالمية

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي إن الدائرة تؤدي دوراً رئيسياً في إسعاد المسافرين القادمين عبر مطارات دبي وتسهيل إجراءاتهم الجمركية ، حيث تحرص الإدارة وفي إطار خطة قطاع التفتيش الجمركي المطورة على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين عبر تطويع الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة، حيث تم إطلاق نظام " الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين" والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية، والذي يتيح للقادمين ، وقبل وصولهم الفعلي إلى الدولة الإفصاح عن أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية من بلدهم الأم ليختصر وقت الإجراءات الجمركية عبر المسار الأحمر إلى أقل من 4 دقائق.

خطط للذروة

من جانبه قال خالد أحمد مدير أول مبنى المطار رقم1 في إدارة عمليات المسافرين:" تتخذ جمارك دبي جميع الاستعدادات لتسريع إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي خلال ذروة مواسم السفر ، و التي تشهد إقبالاً مضاعفاً مثل موسم الحج ، و فترات الأعياد، و الموسم الشتوي ، واحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث تستقبل دبي أعداداً غفيرة من القادمين للاستمتاع بأجوائها و فعالياتها المتنوعة والتي تمتد على مدار العام، وتطبق إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي خطة عمل تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين ، حيث نقوم بعقد اجتماعات يومية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى، بالإضافة إلى زيادة أعداد المفتشين خلال تلك الفترات".

#بياناتحكومية

-انتهى-