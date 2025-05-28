دبي، الإمارات العربية المتحدة: عززت إيطاليا مكانتها كثالث أكبر مصدّر للمجوهرات في العالم، وأكبر مصدّر أوروبي إلى دولة الإمارات، بعدما تجاوزت قيمة صادراتها إلى الدولة 1.22 مليار يورو في عام 2024. ويعكس هذا النمو الديناميكي تطور العلاقات التجارية بين البلدين، حيث يشهد الجناح الإيطالي في الدورة الخامسة والخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات توسعًا ملحوظًا، بمشاركة 48 علامة تجارية على مساحة تبلغ 708 أمتار مربعة، لتسجل إيطاليا بذلك أكبر حضور دولي في نسخة هذا العام من المعرض، الذي يُقام من 28 مايو حتى 1 يونيو في مركز إكسبو الشارقة.

ونُظّم الجناح الإيطالي من قبل وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، بالتعاون مع جمعية الحرفيين الإيطاليين CNA، وبتصميم من مؤسسة Artex، ليقدم لمحة شاملة عن أبرز المناطق الإيطالية المتخصصة في صناعة المجوهرات، مسلطًا الضوء على الأناقة والابتكار اللذين يميزان علامة "صُنع في إيطاليا".

وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تتجاوز المجوهرات الإيطالية حدود الحِرفية؛ فهي انعكاس لنمط حياتنا، وإبداعنا، وشغفنا بالجمال. ومن خلال كل قطعة، ننقل لمسة من الأناقة والهوية الثقافية الإيطالية إلى الإمارات، حيث يلقى التقدير للجودة والتصميم صدى واسعًا. ويجسد الحضور القوي للعلامات الإيطالية في معرض الشارقة عمق العلاقة النابضة بالحياة بين بلدينا، ومدى ترسّخ مفهوم 'صُنع في إيطاليا' في الحياة اليومية للمستهلك الإماراتي."

وسجّلت إيطاليا في فبراير 2025، صادرات من المجوهرات بقيمة 238 مليون يورو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، محافظةً على حصتها البالغة 5% من إجمالي سوق الواردات. وتستمر إيطاليا في تصدّر قائمة أهم موردي المجوهرات الراقية لدولة الإمارات، مما يدل على الجاذبية الدائمة للتصميم والحرفية الإيطالية.

وأضاف فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات: "تجاوزت صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات في عام 2024 حاجز 1.22 مليار يورو، مما يعزز مكانتنا كمورّد أوروبي رائد. وتبقى المجوهرات الفئة التصديرية الأولى لإيطاليا نحو الإمارات، في تأكيد على استمرار الطلب القوي في المنطقة على الجودة والتميّز الإيطالي. ويمثل هذا النمو تأكيدًا على أهمية الإمارات كشريك اقتصادي رئيسي وبوابة نحو أسواق أوسع في المنطقة. ومن خلال مشاركتنا في الشارقة، نساهم في دعم الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة لاقتناص الفرص وتعزيز حضورها الطويل الأمد في الشرق الأوسط".

ومع توجه القطاع العالمي نحو معايير جديدة في الاستدامة، يتبنى صانعو المجوهرات الإيطاليون نهجًا متطورًا يشمل الشفافية في سلاسل التوريد وتطبيق نماذج إنتاج دائرية. وفي ظل تزايد الوعي في الإمارات بأهمية المصادر الأخلاقية، تسلط العلامات الإيطالية الضوء على التزامها بالمسؤولية البيئية، مع الحفاظ على تقاليدها الحرفية العريقة.

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نبذة عن وكالة التجارة الإيطالية ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، وجمعياتها، وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم. لمزيد من المعلومات

https://www.ice.it/en/markets/united-arab-emirates

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