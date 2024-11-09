دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك استراتيجي لمنتدى المرأة العالمي 2024 الذي تستضيفه مؤسسة دبي للمرأة، تناقش 12 موظفة من الهيئة الدور الريادي للمرأة الإماراتية في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والابتكار، وذلك في أربع جلسات نقاشية على مدى يومي المنتدى الذي يُعقد يومي 26 و27 نوفمبر الجاري في مدينة جميرا في دبي تحت شعار "قوة التأثير".

وتسعى الهيئة إلى مشاركة تجربتها في تمكين المرأة العاملة ومساعدتها على تحقيق التوازن بين حياتها العملية والاجتماعية، إضافة إلى تسليط الضوء على دور المرأة في قيادة التغيير الإيجابي.

في جلسة بعنوان " رائدات هندسة الاستدامة: تجارب إماراتية"، تناقش المهندسة هند المطوع - مدير أول المنتج المستقل للطاقة وتخطيط الإنتاج؛ ونورة الحمادي - مهندس أول الاستدامة؛ وفاطمة جعفر - مهندس أول عمليات المياه وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، دور المرأة الرائد في الهندسة والاستدامة، ومساهماتهن في العمل الميداني إلى جانب الرجل للوصول إلى الأهداف الطموحة للاستدامة لمستقبل أكثر إشراقاً.

وفي جلسة بعنوان "موازنة الطاقة: معالم جديدة للتوازن والتأثير العالمي"، تناقش كل من فاطمة الجوكر، مستشار قانوني ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والدكتورة عائشة النعيمي - مديرة إدارة مركز الاستدامة والابتكار؛ وريم السويدي - نائب مدير أول التطوير في إدارة المواهب، أهمية تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية والتميز في الأدوار القيادية، مع تسليط الضوء على المساهمات الفريدة للمرأة في قطاع الطاقة.

وفي جلسة بعنوان "شباب يقودون التأثير العالمي والتغيير المجتمعي"، تناقش المهندسة عائشة الرميثي، نائب مدير في مركز الاستدامة والابتكار، ورئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي؛ وريم المنصوري - مدير بالإنابة – التميز وعضوة اللجنة النسائية؛ وريم العوضي، نائب مدير – الإعلام الرقمي، تأثير الشباب وقدرتهم على إحداث تغيير مجتمعي ملموس والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، إضافة إلى دورهم المحوري في قطاع الطاقة وتعزيز جهود الاستدامة.

وفي جلسة بعنوان "مدن ذكية: هل نحن جاهزون للمستقبل؟"، تناقش المهندسة غنوه كّريم، مدير إداري - التصميم وإدارة التجربة – قطاع الابتكار والمستقبل؛ والمهندسة عبير الشرف، مدير إدارة تسليم مشاريع - الابتكار والمستقبل؛ ومروة النقي - مدير أول استشراف المستقبل، منصات الاشارات والاتجاهات المستقبلية وأنظمة التنبؤ، وأهمية الاستفادة من أحدث حلول التكنولوجيا وإمكانات الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية في تصميم تجارب مدن رائدة تعزز من سعادة المتعاملين والموظفين وتدعم الإنتاجية وثقافة الابتكار في تطوير بيئات حضرية مستدامة، مع تسليط الضوء على الابتكار وتقنيات المستقبل.

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