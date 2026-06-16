أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 141 (ISIN BH00081145V1) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 18 يونيو 2026 وتنتهي في 17 يونيو 2027، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.34% مقارنة بسعر الفائدة 5.29% للإصدار السابق بتاريخ 21 مايو 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 94.878% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.731% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 111%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

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