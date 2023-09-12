الرياض: وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تفاهم مع شركة داون تاون السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المملوكة بالكامل والتي ستطور وجهات ومراكز حضرية في 12 مدينة في المملكة، لبحث سبل التعاون في تطبيق المعايير الوطنية والإقليمية للتصميم الحضري والمعماري، والتعاون في بعض الجوانب المرتبطة بالمخططات العامة والتفصيلية والمشهد الحضري وغيرها من المجالات في مشاريع الشركة حول المملكة، خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي المُقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 حتى 13 سبتمبر 2023م، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني.

وقد وقع المذكرة كل من الأستاذ نايف بن صالح الحمدان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المُكلف لشركة داون تاون السعودية، والمهندس فهد بن صالح المطلق، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ نايف الحمدان: "نتطلع للشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتعاون والمواءَمة في تطبيق معايير التصميم الحضري والمعماري وتعزيز وإبراز عناصر المشهد الحضري بشكل جذاب ومستدام، حيث تعمل داون تاون السعودية على تطوير وجهات ومراكز حضرية عصرية تستوحي هويتها من روح وثقافة مناطقنا في 12 مدينة في المملكة."

الجدير بالذكر أنّ شركة داون تاون السعودية ستعمل على تطوير وإنشاء وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في 12 مدينة في المملكة وهي المدينة المنورة والأحساء والخُبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة، وستسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في تلك المدن، بالإضافة إلى خلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات مختلفة تشمل التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والمساحات المكتبية، والسكن وغيرها.

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