المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حرص الإمارة على دعم التعليم العالي باعتباره أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

وقال سموه "ملتزمون بدعم وتطوير مؤسسات التعليم، وتهيئة بيئة أكاديمية متكاملة تواكب أحدث المعايير العالمية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030".

جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لفعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، الذي تنظمه غرفة عجمان لمدة أربعة أيام بمركز الإمارات للضيافة، بمشاركة أكثر من 62 جامعة ومؤسسة تعليمية حول العالم.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان أن "الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في بناء أجيال المستقبل، من المبدعين والمبتكرين، الذين سيحملون على عاتقهم مواصلة نهضة دولتنا وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، ومن خلال هذا المعرض نعمل على تطوير المهارات وصقل الخبرات عبر منظومة تعليمية متكاملة، توفر للطلاب فرص التعلم والتدريب المتقدم، وتسهم في إعدادهم لسوق العمل وفق أحدث المستجدات العالمية".

وتابع سموه بالقول أن "معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب أصبح اليوم منصة أكاديمية عالمية، تجمع تحت مظلتها نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية من داخل الدولة وخارجها، ما يتيح للطلاب فرصة التعرف على البرامج الأكاديمية الحديثة، واختيار التخصصات التي تتناسب مع طموحاتهم واحتياجات سوق العمل، نسعد بتنظيم هذا المعرض الذي يعكس التزام إمارة عجمان بتعزيز جودة التعليم وجعله في صدارة الأولويات الوطنية".

وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الجهود التي تبذلها غرفة عجمان في تنظيم هذا الحدث التعليمي المتميز، مشيدا بالشراكة الفعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي تدعم قطاع التعليم وتسهم في تطويره.

وتجول سموه، يرافقه سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وسعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، بين الأجنحة المختلفة للمعرض واطلع على ما تحتويه من التقنيات التعليمية الحديثة وتعرف على أهم البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعات المشاركة للطلاب ومواكبتها لتكنولوجيا المعرفة من خلال البرامج والأجهزة المخصصة للعملية التعليمية.

وشهد سمو ولي عهد عجمان توقيع اتفاقيتين بين جامعة جورج ماسون الامريكية وكل من جامعة عجمان وجامعة المدينة عجمان، لتعزيز التبادل المؤسسي، والتعاون في المجالات التعليمية أو البحثية والتطوير المهني.

وكرم سموه الجهات الراعية والشركاء وعدد من الطلاب المتفوقين في جامعات الدولة.

وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب في رحلتهم الأكاديمية، ودعاهم إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المعرض، والمضي قدما في تحقيق تطلعاتهم العلمية والعملية، بما يسهم في بناء مستقبل مزدهر لدولة الإمارات.

وتتواصل فعاليات المعرض حتى يوم 27 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 62 جامعة ومؤسسة تعليمية منها ما يزيد عن 25 جامعة تشارك للمرة الأولى.

وتمثل الجامعات المشاركة دول الإمارات، سلطنة عمان، والبحرين، والأردن، والولايات المتحدة الامريكية، وإنجلترا، وكندا، واستراليا، وروسيا، إلى جانب حضور لافت من وفود دولية لبحث التعاون والشراكة.

من جانبه، أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن جودة التعليم ركيزة أساسية لجودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومقياس لتطور المجتمعات وتعزيز كفاءة القطاعات وتنمية القطاع الاقتصادي بشكل خاص.

وأفاد أن غرفة عجمان حريصة على تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب سنوياً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعم ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لضمان مساهمة الغرفة المباشرة في تحقيق توجهات رؤية عجمان 2030 عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، لاسيما وأن الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 تستهدف نسبة 39% لجودة الحياة.

وتابع "تتزامن نسخة المعرض هذا العام مع عام المجتمع، بحيث تحرص غرفة عجمان أن يساهم المعرض وورش العمل المصاحبة في تعزيز الترابط المجتمعي ودعم التنمية المستدامة، فالتعليم له القدرة على تمكين الأفراد وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع".

وأضاف "نسعى في غرفة عجمان إلى ربط الجامعات والمؤسسات التعليمية مع منشآت القطاع الخاص، والتشجيع على طرح برامج وتخصصات مشتركة بين الجانبين لمواكبة متطلبات الوظائف في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية"، مشيراً إلى أهمية المعرض في إمارة عجمان كونه يخدم 81 مدرسة بحسب احصائيات العام الدراسي 2023 ـ 2024 تضم أكثر من 9 آلاف طالب في المرحلة الثانوية.

بدوره، أكد سعادة مروان حسين الشعالي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب أصبح علامة بارزة في تطوير قطاع التعليم في الإمارات والمنطقة ككل، ليوفر المعرض منصة تفاعلية مستدامة تجمع الجامعات مع الطلبة والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.

وقال "تطور المعرض يعكس اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بقطاع التعليم وبناء حاضر مزدهر ومستقبل واعد للأجيال القادمة، حيث تحرص قيادتنا على دعم التعليم وتعزيز بيئة الابتكار والتعلم المستدام بما يواكب أحدث التطورات العالمية في مجال التعليم والمعرفة".

وذكر أن المعرض لا يقتصر على العرض والترويج للجامعات المشاركة وإتاحة الفرصة للقاء الطلبة فقط، بل يمثل فرصة حقيقية لتبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، ما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير أدواته وتوجيهه نحو تلبية احتياجات سوق العمل وخاصة في ظل استهداف المعرض بنسخته الحالية على برامج وأدوات الذكاء الاصطناعي وحضور نخبة من الجامعات المرموقة من داخل وخارج الدولة.

وأوضح عبدالله عبدالمحسن النعيمي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025، أن المعرض فرصة للطلبة وأولياء الأمور تمكنهم من اكتشاف خيارات التعليم العالي والتخصصات المتاحة والأكثر طلباً في سوق العمل، والتفاعل المباشر مع ممثلي الجامعات، والتعرف على متطلبات التسجيل والقبول والاستفادة من المنح والخصومات التي تقدمها الجامعات المشاركة، كما تسهم الفعاليات وورش العمل المصاحبة في توجيه الطلبة نحو اختيار التخصص الأنسب لمستقبل الطالب.

ودعا رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض طلبة المدارس واولياء الأمور والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية من موظفي الجاهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات التدريسية من المدارس والجامعات إلى زيارة المعرض الذي يستمر حتى يوم 27 فبراير الجاري في قاعة الإمارات للضيافة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

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