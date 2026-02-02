أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2025 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1130.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1007.1 مليون دولار أمريكي للعام 2024 وبنسبة نمو بلغت 12%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 13.2 مليار دولار أمريكي.

وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2025 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، كما ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2025 بنسبة 10% لتصل الى 78.2 مليار دولار أمريكي في حين ارتفع اجمالي الدخل بنسبة 6% ليصل إلى ما يقارب 3.6 مليار دولار أمريكي، وارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 8% ليصل الى 41.2 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10% لتصل إلى 57.2 مليار دولار أمريكي.

وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2025.

وفي تعليقه على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي قائلاً: استكمالاً لمسيرة مجموعة البنك العربي الحافلة بالإنجازات حققت المجموعة خلال العام 2025 نتائج متميزة، حيث استمر النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، وتحقيق أرباح مستدامة لمساهميها مرتكزة بشكل واضح على تعدد أنشطة اعمالها وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الإيرادات. وأضاف المصري بان مجموعة البنك العربي استمرت في تعزيز انتشارها الجغرافي، حيث باشر المصرف العربي العراق خلال العام 2025 ممارسة أعماله المصرفية في جمهورية العراق من خلال فرعين في بغداد وجاري العمل على افتتاح فروع جديدة في العديد من المحافظات العراقية.

وأكد المصري على مواصلة المجموعة تركيزها على دمج الاستدامة بمفهومها الشامل ضمن جميع أنشطة البنك، مشيراً الى الدور الريادي الذي يلعبه البنك على صعيد المسؤولية المجتمعية عبر جميع المجتمعات التي يعمل بها.

ولفت المصري الى أن العام 2025 شهد إطلاق البنك لهويته البصرية المؤسسية المحدّثة والتي تأتي في إطار مسيرة التطور المتواصل التي يتبناها البنك لتعزيز مكانته الريادية كواحدة من أكثر المؤسسات المالية عراقة ونجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث جاءت الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك والمنبثقة عن جوهر هويته المؤسسية العريقة التي بدأت منذ تأسيسه في العام 1930 لتجمع ما بين الحداثة والبساطة والانسيابية، وتجسد الجاهزية الرقمية والتطوّر المستمر والممنهج للبنك بشكل يوسع من شمولية هويته البصرية وملاءمتها لمختلف الفئات بما في ذلك جيل الشباب. حيث يواصل البنك بذلك تعزيز مكانته كمؤسسة عصرية ديناميكية ومهيأة رقمياً قادرة على مواكبة أحدث التطورات على صعيد الصناعة المصرفية وتلبية الاحتياجات المتجددة لعملائها في مختلف القطاعات والمناطق، في عالم يشهد تغيراً مستمراً وتحوّلاً رقمياً هائلاً في جميع القطاعات.

من جهتها أشارت الآنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2025 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف القطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.

وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء جيدة بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة جيدة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

وأكدت الصادق على ان البنك العربي ماض في مسيرة التحول الرقمي، حيث ان البنك مستمر بالعمل على إيجاد حلول مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر كافة مسارات العمل، مما من شأنه تحسين الأداء والتقليل من المخاطر التشغيلية، بالإضافة الى توظيف منظومة رقمية متكاملة تتيح تجربة مصرفية تفاعلية سلسة تواكب احتياجات العملاء اليومية عبر مختلف مراحل حياتهم، وتوفير حلول مالية متكاملة بما يصب في خدمة نهج البنك الذي يضع العميل في صدارة أولوياته.

يذكر أن مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك كانت قد منحت البنك العربي جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025" تقديراً للمكانة الريادية التي يحظى بها البنك على صعيد الساحة المصرفية في المنطقة.

يشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

-انتهى-

#بياناتحكومية