المنامة، مملكة البحرين: أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن فوز السيد طاهر سعيد أحمد بجائزة الحلم من برنامج "حصادي"، البالغة (1.1 مليون دينار بحريني)، وذلك خلال السحب الذي أُقيم في المقر الرئيسي للبنك في ضاحية السيف تحت إشراف ممثل وزارة الصناعة والتجارة والمدقق الخارجي والمدقق الداخلي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، حيث تم بث هذا السحب مباشرة في مجمع الأفنيوز وسط حضور جماهيري كبير، تجسيداً لنهج البنك في التواصل المباشر مع عملائه ومشاركتهم لحظات الإنجاز.

ويأتي هذا السحب على الجائزة الفردية الأكبر في مملكة البحرين تتويجاً للنسخة الأكبر من برنامج "حصادي"، التي أرست نموذجاً مختلفاً لبرامج التوفير في مملكة البحرين، من حيث قيمة الجوائز وتنوعها وآلية تقديمها، تأكيداً على النهج الراسخ لبيت التمويل الكويتي - البحرين في مكافأة عملائه تقديراً لثقتهم وولائهم، وتعزيز ثقافة الادخار بوصفها ركيزة أساسية للتمكين المالي والاستقرار المستدام.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً "يسرنا في البداية أن نهنئ السيد طاهر سعيد أحمد بالفوز بجائزة الحلم من حصادي بقيمة (1.1 مليون دينار بحريني) وأن نشاركهفرحة الفوز ، حيث نعتبر الإعلان عن اسم الفائز بأكبر جائزة فردية في تاريخ القطاع المصرفي بمملكة البحرين لحظة فارقة في مسيرة برنامج "حصادي"، ويجسد التزامنا بمكافأة عملائنا على ثقتهم وحرصهم على الادخار. فهذه الجائزة لا تعكس فقط حجم ما نقدمه من مكافآت، بل تعبر عن رؤيتنا الأوسع في تمكين الأفراد ومساندتهم لتحقيق تطلعاتهم المالية على المدى الطويل".

وأضاف: "نحرص في بيت التمويل الكويتي - البحرين، على أن تكون برامجنا الادخارية جزءاً من منظومة متكاملة تضع العميل في صدارة أولوياتنا، وتجمع بين القيمة المادية والتجربة المصرفية المتميزة. ويؤكد النجاح الكبير لبرنامج "حصادي"، والإقبال الواسع عليه، صحة هذا التوجه، ويحفزنا على مواصلة تطوير حلول مصرفية مبتكرة تعود بالنفع على عملائنا والمجتمع ككل".

وأختتم قائلاً: "عازمون على مواصلة إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج المصرفية الرائدة التي تضع مصلحة العميل في صميم أولوياتها، وتسهم في تطوير القطاع المصرفي الوطني. وسنستمر في الاستثمار في الحلول المبتكرة التي تعزز الشمول المالي، وتدعم تطلعات الأفراد والعائلات، بما ينسجم مع رؤيتنا طويلة الأمد ودورنا كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين".

الجدير بالذكر أن برنامج "حصادي" للادخار من بيت التمويل الكويتي – البحرين أتاح لعملائه فرصة الفوز بجوائز نقدية إجمالية تصل إلى (5.5 مليون دينار بحريني) عبر سحوبات دورية متعددة، شملت جوائز شهرية وكبرى، منها جائزة الحلم البالغة (1.1 مليون دينار بحريني). ويمكن للعملاء المشاركة من خلال فتح حساب "حصادي" وإيداع حد أدنى قدره (50 ديناراً بحرينياً) عبر قنوات ميسّرة مثل تطبيق بيت التمويل الكويتي للهواتف الذكية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمة بنفت باي، بما يعزّز فرص الفوز.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز الاتصال، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.bh.kfh.com، ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك على انستغرام ولينكدإن ومنصة إكس.

